Την πρόθεση να παραιτηθεί φαίνεται να έχει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης.

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως θα υπάρξουν για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αφού ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλκης Ησαϊάδης φαίνεται να έχει την πρόθεση να παραιτηθεί από τη θέση του, κάτι που αν συμβεί θα επιφέρει τη σύγκλιση του ΔΣ όπου και θα διαφανεί αν θα γίνει δεκτή η παραίτησή του.

Αν αυτό συμβεί, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου, με τον ίδιο βέβαια να παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Όπως είχε συμβεί και με την αντίστοιχη υπόθεση, όταν είχε παραιτηθεί ο Θανάσης Κατσαρής, έτσι και τώρα, ο νέος πρόεδρος θα προέλθει μέσα από το υπάρχον ΔΣ και την εκλογική διαδικασία που θα λάβει χώρα.

Κύκλοι του ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρουν ωστόσο, ότι οποιαδήποτε εξέλιξη και αν υπάρξει σχετικά με το θέμα θα γίνει μέσω επίσημων ανακοινώσεων και τοποθετήσεων.