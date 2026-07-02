Στο Μεξικό έγραφαν για συμφωνία του Χόρχε Σάντσες αλλά από την πλευρά του ΠΑΟΚ πηγάζει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Το... σήριαλ με την Άτλας και τον Χόρχε Σάντσες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς καθώς νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, ο Μεξικανός αμυντικός τα έχει βρει σε όλα με το κλαμπ και έπειτα από το πράσινο φως που άναψε ο Δικέφαλος, φαίνεται ότι οδεύουμε προς οριστικό deal.

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία του διεθνή αμυντικού στο Μουντιάλ όπου το Μεξικό προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Από την άλλη, από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πηγάζει ότι δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία καθώς η πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.