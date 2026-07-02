ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Άτλας για Σαντσες

ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Άτλας για Σαντσες

ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Άτλας για Σαντσες

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο Μεξικό έγραφαν για συμφωνία του Χόρχε Σάντσες αλλά από την πλευρά του ΠΑΟΚ πηγάζει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Το... σήριαλ με την Άτλας και τον Χόρχε Σάντσες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς καθώς νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, ο Μεξικανός αμυντικός τα έχει βρει σε όλα με το κλαμπ και έπειτα από το πράσινο φως που άναψε ο Δικέφαλος, φαίνεται ότι οδεύουμε προς οριστικό deal.

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία του διεθνή αμυντικού στο Μουντιάλ όπου το Μεξικό προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Από την άλλη, από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πηγάζει ότι δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία καθώς η πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα