ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Άτλας για Σαντσες
Το... σήριαλ με την Άτλας και τον Χόρχε Σάντσες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς καθώς νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, ο Μεξικανός αμυντικός τα έχει βρει σε όλα με το κλαμπ και έπειτα από το πράσινο φως που άναψε ο Δικέφαλος, φαίνεται ότι οδεύουμε προς οριστικό deal.
Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία του διεθνή αμυντικού στο Μουντιάλ όπου το Μεξικό προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.
Από την άλλη, από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πηγάζει ότι δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία καθώς η πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.
🇲🇽 Atlas Guadalajara are set to complete the signing of Jorge Sánchez in the coming days. PAOK have given the green light for a permanent transfer.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 2, 2026
⚪️⚫️ Deal is expected to be officially announced after FIFA World Cup 2026. #LigaMX #Mexico pic.twitter.com/mT9B4HI8xF
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