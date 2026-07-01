Την απόκτηση του Ελντερ Σπένσερ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Συνεχίζει τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρο κεντρκού, Ελντερ Σπένσερ.

Ο αθλητής με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι έπιασε... λιμάνι και θα ενισχύσει τους Πειραιώτες ενόψει της νέας σεζον.

Αναλυτικά η ανκοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ελντερ Σπένσερ. Ο αριστερόχειρας κεντρικός από το Πράσινο Ακρωτήρι (6/10/1992, 2,00μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Ελντερ Σπένσερ φημίζεται για την αθλητικότητα, το μπλοκ και το σερβίς του και προέρχεται από μία σπουδαία σεζόν με την Λας Πάλμας στην Ισπανία. Με την ισπανική ομάδα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετρώντας 219 πόντους, με 148 από επίθεση (66%, 58% αποτελεσματικότητα), 20 άσους και 51 μπλοκ σε 76 σετ, ενώ έφτασε ως τους «8» του CEV Champions League, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Την τετραετία 2021-25, ο Ελντερ Σπένσερ αγωνίστηκε στην Σεν Ναζέρ, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ ήταν ο καλύτερος παίκτης του γαλλικού συλλόγου. Εκεί, αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος Γαλλίας και από μία καλύτερος μπλοκέρ και καλύτερος κεντρικός.

Η δήλωση του Ελντερ Σπένσερ: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου! Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο με έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Στόχος μου είναι, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, να βελτιώνομαι κάθε μέρα και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε ματς. Θέλω να συμβάλω στην κατάκτηση τίτλων και να κάνω τους φιλάθλους μας περήφανους. Επέλεξα τον Ολυμπιακό, λόγω της σπουδαίας ιστορίας του συλλόγου, της νοοτροπίας νικητή που τον χαρακτηρίζει και του φιλόδοξου πρότζεκτ του. Οταν μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία, η απόφαση ήταν εύκολη για μένα, γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός! Γνωρίζω, ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην Ελλάδα, με πλούσια ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και υψηλές απαιτήσεις κάθε σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που πάντα παλεύει για τρόπαια και αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Ανυπομονώ να φορέσω αυτή τη φανέλα και να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους μας. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Τα λέμε σύντομα».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Γουάγουας Λας Πάλμας (Ισπανία)

2021-25 Σεν Ναζέρ (Γαλλία)

2018-21 Φόντε ντο Μπαστάρντο (Πορτογαλία)

2016-18 Καστέλο ντα Μάια (Πορτογαλία)

2015-16 Λεϊσόες (Πορτογαλία)

Τίτλοι:

1 Πρωτάθλημα Γαλλίας

1 Πρωτάθλημα Ισπανίας

1 Super Cup Ισπανίας

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος Γαλλίας (2023-24)

Καλύτερος κεντρικός του πρωταθλήματος Γαλλίας (2022-23)

Καλύτερος μπλοκέρ του πρωταθλήματος Γαλλίας (2022-23)

Καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος Γαλλίας (2022-23)

Καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος Πράσινου Ακρωτηρίου (2017-18)»