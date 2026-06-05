Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Θανάση Πρωτοψάλτη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός και Θανάσης Πρωτοψάλτης συνεχίζουν μαζί, όπως έκανε γνωστό το Τριφύλλι με ανακοίνωση του. Ο αρχηγός των Πρασίνων και της εθνικής έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατάει στην ομάδα για έναν ακόμη χρόνο στην ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Ο 33χρονος ακραίος μετά τη εκπληκτική σεζόν που έκανε σκόραρε 188 πόντους εκ των οποίων 13 άσοι και 19 μπλοκ συνεχίζει στα «πράσινα» για πέμπτη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Θανάση Πρωτοψάλτη για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο αρχηγός της ομάδας, Θανάσης Πρωτοψάλτης συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Θανάσης Πρωτοψάλτης ανέφερε: «Μόνο χαρούμενος μπορεί να είμαι που παραμένω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, στον Σύλλογο που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι μαζί του μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις μας και οι στόχοι μας προκειμένου να παραμείνει η ομάδα όχι μόνο σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων αλλά και να κάνει πιο μεγάλα βήματα στην Ευρώπη, όπως ακριβώς είναι και η επιθυμία της διοίκησης και του κόσμου. Υγεία, σκληρή δουλειά υπομονή και επιμονή τη νέα σεζόν».