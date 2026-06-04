Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση του Ιάπωνα λίμπερο, Σο Τακαχάσι που με τη φανέλα της Λούνεμπουργκ αναδείχθηκε καλύτερος στη θέση του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Τον καλύτερο λίμπερο του γερμανικού πρωταθλήματος ανακοίνωσε ο Πανιώνιος με τους Νέο Σμυρνιώτες να ενισχύονται σημαντικά στην πίσω ζώνη. Ο λόγος για τον 31χρονο Ιάπωνα, Τακαχάσι που με την φανέλα της Λούνεμπουργκ έκανε μια εξαιρετική χρονιά.

Ο νέος παίκτης των «κυανέρυθρων» ήταν βασικός πυλώνας στο να μπορέσει η γερμανική ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό του CEV Cup, όπου και έχασε την κούπα από την ιταλική Πιατσέντζα. Είναι ένας αθλητής με παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα όπως είναι αυτό της Πολωνίας και σίγουρα η απόκτησή του ανεβάζει επίπεδο τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «κυανέρυθρων» έχει ως εξής: «H διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σο Τακαχάσι. Ο Ιάπωνας λίμπερο γεννήθηκε στις 2/1/1995 και έχει ύψος 1.71 μ.

Ξεκίνησε την καριέρα του αγωνιζόμενος στην πατρίδα του με τη φανέλα των Kasukabe Kyoei High School, Daito Bunka University και Saitama Azalea. Ακολούθησε το πέρασμά του από την Altain Bars Volleyball Club της Μογγολίας και το 2019 έκανε το άλμα του στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε στην Πολωνία με τη φανέλα της LUK Politechnika Lublin. Την επόμενη χρονιά βρέθηκε στη Φινλανδία για λογαριασμό της ‎Team Lakkapää. Το 2022 επέστρεψε στην Πολωνία, προκειμένου να αγωνιστεί στην Exact Systems Hemarpol Częstochowa, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην γερμανική SVG Lüneburg, αφού αναδείχθηκε καλύτερος λίμπερο του πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Γερμανίας. Επίσης έφτασε έως την τελική φάση του CEV Cup, εκεί όπου γνώρισε την ήττα από την Πιασέντσα.

«Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά στους φίλους του Πανιωνίου»

Ο Σο Τακαχάσι δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που γίνομαι μέλος του Πανιωνίου, ενός συλλόγου με τόσο μεγάλη ιστορία. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αυτή τη σεζόν. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους του Πανιωνίου. Τα λέμε σύντομα!».