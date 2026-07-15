Τους αντιπάλους τους στο φετινό CEV Cup έμαθαν ΠΑΟΚ και Μίλωνας. Πιο βατή η κλήρωση για τους Θεσσαλονικείς.

Ημέρα κλήρωσης για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα και στο CEV Cup ο ΠΑΟΚ και ο Μίλωνας έμαθαν τους αντιπάλους τους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα παίξει με την Αρκάντα Γκαλάτι από την Ρουμανία ενώ αυτή της Νέας Σμύρνης την γαλλική Πουατιέ. Αν οι δύο ομάδες φτάσουν ως τα προημιτελικά τότε θα έχουμε ελληνικό... εμφύλιο.

Ο ΠΑΟΚ αν προσπεράσει το εμπόδιο της Ρουμανικής ομάδας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ηττημένος προκριματικών CLVM 09/10 – Μπενφίκα, όπου στην Μπενφίκα είναι προπονητής ο Σάκης Ψάρρας!

Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 08-10 Δεκεμβρίου ενώ οι επαναληπτικοί είναι προγραμματισμένο για τις 05-07 Ιανουαρίου!

Αναλυτικά τα υπόλοιπα ζευγάρια:

07/08 Μανακόρ – Μενέν:

09/10 Μίλων – Πουατιέ:

11/12 Ηττημένος προκριματικών CLVM 09/10 – Μπενφίκα:

13/14 Αρκάντα Γκαλάτι – ΠΑΟΚ:

15/16 Ηττημένος προκριματικών CLVM 17/18 – Γκρόνιγκεν:

17/18 Ηττημένος προκριματικών CLVΜ 15/16 – Ζαλάου:

19/20 Άπελντουρν – Μπούργκας:

21/22 Παρί – Σκρα Μπελχάτουφ:

23/24 Ηττημένος προκριματικών CLVΜ 13/14 – Φριντριχσάφεν:

25/26 Νικητής προκριματικών Cev Cup 03/04 – Ροζελάρε:

27/28 Ηττημένος προκριματικών CLVΜ 19/20 – Ερυθρός Αστέρας:

29/30 Νικητής προκριματικών Cev Cup 05/06 – Πιατσέντσα:

31/32 Ηττημένος προκριματικών CLVΜ 11/12 – Σόνβερντ:

33/34 Άμρισβιλ – Λβι Πράγας:

35/36 Μπουντεγόβιτες – ΣΚ Άνκαρα:

37/38 Νικητής προκριματικών Cev Cup 01/02 – Χάλκμπανκ:

Στα προκριματικά του Cev Cup ανδρών έχουμε τις εξής ομάδες:

Ηττημένος προκριματικών CHLM 01/02 – Μόντενα:

Ηττημένος προκριματικών CHLM 05/06 – Ηττημένος προκριματικών CHLM – Ηττημένος προκριματικών CHLM 03/04:

Ηττημένος προκριματικών CHLM 07/08 – (προκρίνεται απευθείας):

Τα Προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών

01/02 Κάποσβαρ – Νάπρεντακ

03/04 Παφιακός – Μλάντοστ

05/06 Κιλασεντίτσι – χωρίς αγώνα

07/08 Ντότινγχεμ – UGD Stip

09/10 Νικητής 01/02 – Χάρτμπεργκ

11/12 Νικητής 03/04 – Λέφσκι Σόφιας

13/14 Νικητής 03/06 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

15/16 Νικητής 07/08 – Λουμπλιάνα