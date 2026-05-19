Ανάμεσα σε πάρα πολλές προσωπικότητες, οι οποίες έλαβαν μέρος στο Messinia Challenge, μία που ξεχώρισε ήταν αυτή της Πέννυς Ρόγκα. Η λίμπερο του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε στο Gala του θεσμού και μίλησε στο Gazzetta τόσο για τη διοργάνωση, όσο για τη χρονιά που πέρασε.

Πιο συγκεκριμένα, η έμπειρη αθλήτρια αναφέρθηκε στην άρτια διοργάνωση που έλαβε χώρα στη Μεσσηνία, εξηγώντας το πώς η περιπέτεια της υγείας της την έκανε ν’ αναθεωρήσει κάποια πράγματα που αφορούν τη ζωή. Τόνισε το πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αποκαλύπτοντας το τραγούδι που την εμπνέει.

Οι δηλώσεις της Πένυς Ρόγκα στο Gazzetta

Για το… ντεμπούτο της στο Messinia Challenge:

«Δεν το φανταζόμουν έτσι, είναι υπέροχη διοργάνωση. Πέρασα και περνάω πάρα πολύ ωραία. Η διοργάνωση ήταν απίστευτη, η φιλοξενία το ίδιο. Οι άνθρωποι με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και με έκαναν να αισθανθώ πολύ άνετα.

Μεγάλη μου τιμή που με βράβευσαν. Η φετινή χρονιά για μένα ήταν πολύ απρόσμενη με τον όμορφο τρόπο. Όπως είπα και κατά τη βράβευσή μου ήταν μια χρονιά αναγέννησης και αναθεώρησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να εμπνέω ανθρώπους με την ιστορία μου, με το θάρρος μου, με την αλήθεια μου. Μου δίνονται τέτοιες ευκαιρίες να βγω και να μοιραστώ την ιστορία μου και να εμπνεύσω κόσμο».

Για τη χρονιά αναθεώρησης:

«Αναθεώρησα για το νόημα της ζωής. Το πόσο σημαντική είναι η αξία της ζωής. Οτι πρέπει να επιλέγεις πάντα με γνώμονα τον εαυτό σου, για το καλό του εαυτού σου. Να κοιτάς πρώτα εσένα για να είσαι εσύ καλά και μετά θα μπορέσεις να προσφέρεις και στους άλλους ανθρώπους και να τους κάνεις κι αυτούς χαρούμενους και να είναι καλά.

Από εκεί και πέρα αναθεώρησα για το πώς θα ζυγίζω τις καταστάσεις. Δηλαδή ποια πράγματα θα θεωρώ σημαντικά και ποια όχι, για ποια θα αφιερώσω πέντε δευτερόλεπτα και για ποια θα καθίσω ένα ολόκληρο βράδυ να σκέφτομαι. Δεν το εύχομαι σε κανέναν να του συμβεί για να ξεκινήσει ν’ αναθεωρεί, αλλά νομίζω πως καλό είναι στη ζωή μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ουσιαστικά».

Για το τραγούδι που την εμπνέει:

«Νομίζω είναι ένα πολύ συμβολικό. Το “I will survive”. Με καλύπτει απόλυτα!»