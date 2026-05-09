Μετά το Κύπελλο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το πρωτάθλημα με τους «πράσινους» να δείχνουν σε όλη την χρονιά πως είναι καλύτεροι εντός συνόρων.

Από την αρχή της φετινής χρονιάς ο Παναθηναϊκός φάνταζε ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου. Οι «πράσινοι» που είχαν βρεθεί στην κορυφή και πέρσι, ήταν σε ακόμα καλύτερη κατάσταση έχοντας έναν καλύτερο πασαδόρο τον Σπίριτο και μεγάλη δύναμη στα άκρα με την απόκτηση των Γιάντσουκ και Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου.

Βάζοντας φυσικά και στην εξίσωση το ότι έμειναν όλοι οι πρωταγωνιστές, Νίλσεν, Πρωτοψάλτης, Γκάσμαν, το «τριφύλλι» έδειχνε πως αν έπαιζε όπως μπορούσε δύσκολα δεν θα έκανε το δύο στα δύο. Και λέμε το αν έπαιζε όπως μπορούσε, γιατί η αλήθεια είναι πως μετά την εντυπωσιακή παράσταση μέσα στο Ρέντη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οι «πράσινοι» έκαναν μια κοιλιά.

Ουσιαστικά αυτή η κοιλιά είχε να κάνει με τους ρόλους που έπρεπε να βρεθούν και με την αστάθεια που είχε δείξει ο Ουκρανός. Ο Γιάντσουκ στην μέρα του ήταν ασταμάτητος, αλλά υπήρχαν πολλά παιχνίδια στα οποία ακόμα και μέσα σε ένα σετ σαν να χανόταν.

Ήταν η εποχή που η γκρίνια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα, είχε κάνει την εμφάνισή της στα social, ωστόσο στην ομάδα ήταν σίγουροι πως όλα θα αλλάξουν. Και ήταν σίγουροι και έβλεπαν την δουλειά που γίνεται και κυρίως υπήρχε εμπιστοσύνη στο έμψυχο υλικό. Ένα ρόστερ που αρχικά οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας και που όσο περνούσε ο χρόνος και ο κάθε παίκτης έβρισκε τον ρόλο του, ανέβαινε συνεχώς επίπεδο.

Στον ημιτελικό η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έπαιξε κυριαρχικό βόλεϊ «σκουπίζοντας» τον Ολυμπιακό και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν λίγοι που περίμεναν πως το ίδιο εύκολα θα περνούσε και το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον τελικό. Το εμπόδιο το πέρασε, καθώς στο βόλεϊ κερδίζει πάντα ο καλύτερος, ακόμα και αν αυτό έγινε με μεγαλύτερη δυσκολία.

Για να μην το πλατιάζουμε, με εξαίρεση την κοιλιά λίγο μετά την εμφατική νίκη στο «Μελίνα Μερκούρη», ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα. Έπαιξε στα περισσότερα παιχνίδια το πιο ωραίο βόλεϊ και έφτασε απόλυτα δίκαια στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην πήρε κάτι φέτος, αλλά σίγουρα έκανε περισσότερα πράγματα από όσα αρχικά φαινόταν πως θα κάνει. Η διοίκηση πήρε το ρίσκο χρίζοντας πρώτο προπονητή τον Βαλάντη Μαμάη, τον στήριξε όταν υπήρξαν κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και σε μεγάλο βαθμό δικαιώθηκε.

Ναι το ξέρω πως σε αυτές τις ομάδες κανείς δεν μπορεί να χαρεί με την δεύτερη θέση, αλλά κακά τα ψέματα το ταβάνι του Παναθηναϊκού ήταν μεγαλύτερο. Οι «ασπρόμαυροι» το πάλεψαν, ίσως και να μπορούσαν να στείλουν την σειρά σε πέμπτο τελικό, αλλά στα δικά μου μάτια θα μιλάγαμε για πολύ μεγάλη έκπληξη αν έπαιρναν τον τίτλο.

Αυτή η έκπληξη δεν έγινε, οι «πράσινοι» πήραν το νταμπλ, έκλεισαν ιδανικά την χρονιά και όλοι ήδη ετοιμαζόμαστε για τη νέα όπου αναμένεται να δούμε τεράστιες μάχες αν κρίνουμε από τις κινήσεις που έχουν γίνει. Η Novibet Volley League είναι σίγουρο πως θα μας προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις τη νέα χρονιά και θα μας κάνει να απολαύσουμε μεγάλες μάχες από σπουδαίους παίκτες που έχουν έρθει...

ΥΓ: Κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Γκάσμαν γιατί η αλήθεια είναι πως ο Σαβόφσκι ήταν απελπιστικά κακός όταν είχε ξεκινήσει στον δεύτερο τελικό και όχι μόνο δεν τα πήγε άσχημα, αλλά είχε και 8 πόντους με 3 μπλοκ. Ήθελε μια τέτοια εμφάνιση ο Παπαλεξίου και την έκανε την κατάλληλη στιγμή.

ΥΓ1: Δεν ήταν κακός ο Έλγκερτ που οδήγησε πέρσι τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, αλλά ο Σπίριτο στην ημέρα του είναι άλλο επίπεδο, κάτι που φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και στον 4ο τελικό.

ΥΓ2: Θα πείτε και με το δίκιο σας πως όταν ο Κοβάσεβιτς είναι καλά δεν γίνεται να τον αφήσεις έξω για να βάλεις τον Τόρες. Από την άλλη όμως ο Κουβανός ήταν και ο βασικός λόγος των δύο συνεχόμενων κακών εμφανίσεων του Νίλσεν, σταματώντας τον πολλές φορές με μπλοκ