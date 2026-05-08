Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Σάββατο στις 17:30 τον Παναθηναϊκό με τους Θεσσαλονικείς να αγωνίζονται με την επετειακή τους φανέλα. Ανοικτά τα εκδοτήρια μέχρι τις 12 το μεσημέρι με 1.200 εισιτήρια να έχουν ήδη πουληθεί.

Με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει... ζωντανό στην μάχη του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Σάββατο (17:30) τον Παναθηναϊκό στον 4ο τελικό της Novibet Volley League. Οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη θα αγωνιστούν σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι με τις επετειακές για τα 100 χρόνια του Συλλόγου, φανέλες. Θα είναι μάλιστα το πρώτο ματς που θα τις φορέσουν.

Όσον αφορά τον κόσμο, αυτός αναμένεται μαζικά στο Παλατάκι καθώς ήδη έχο9υν πωληθεί 1,200 εισιτήρια, ένας σημαντικός αριθμός αν σκεφτούμε πως γίνεται δια ζώσης στα γραφεία του Ερασιτέχνη και όχι μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης.

Μάλιστα στον ΠΑΟΚ βλέποντας αυτή την ζήτηση αποφάσισαν να εκδοτήρια να ανοίξουν από τις 12:00 προκειμένου όποιος θέλει να πάει πιο νωρίς στο Παλατάκι να πάρει το εισιτήριό του.