Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 3-2 και να κάνει το 2-1, ο τέταρτος τελικός που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Παλατάκι (17:30) μπορεί να κρίνει τον τίτλο αν οι «πράσινοι» κάνουν το 3-1.

Σε ένα μεγάλο ντέρμπι που κρίθηκε κυριολεκτικά στον τελευταίο πόντο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 του ΠΑΟΚ και να κάνει το 2-1 στην σειρά των τελικών της Novibet Volley League. Οι «πράσινοι» θέλουν ακόμα μία νίκη για να κατακτήσουν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και θα προσπαθήσουν να το κάνουν στο Παλατάκι.

Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 17:30 στο κλειστό της Πυλαίας και αν κερδίσει η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα κάνει το 3-1 και θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν πάλι νικήτρια είναι το συγκρότημα του Βαλάντη Μαμάη τότε θα κάνει το 2-2 και όλα θα κριθούν σε πέμπτη αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Μετς, χωρίς ακόμα να έχει οριστεί ημέρα και ώρα για το πέμπτο ματς, αν φυσικά αυτό χρειαστεί να γίνει.