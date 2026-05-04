Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στους τελικούς της Novibet Volley League σε ένα παιχνίδι που κανείς δεν θα το θυμάται για το θέαμα του, αλλά από την άλλη όταν κρίνονται τίτλοι σημασία έχουν οι νίκες και όχι η ποιότητα...

Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος που δεν ξέρει τόσο από βόλεϊ δει τον τρίτο τελικό της Novibet Volley League και μόνο από το πως εξελίχθηκε θα κάνει λόγο για ματσάρα. Ε μέρει δεν θα έχει άδικο, καθώς μιλάμε για μια αναμέτρηση που όχι μόνο κρίθηκε στο τάι μπρέικ, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-2, αλλά και στους τελευταίους πόντους, μιας και οι «πράσινοι» πήραν το τελευταίο σετ με 16-14.

Σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο κομμάτι των συνεχόμενων ανατροπών, ο συγκεκριμένος τελικός ήταν χωρίς αμφιβολία εξαιρετικός. Είχε αγωνία, ένταση, γεμάτες εξέδρες και φυσικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες, κάτι που από μόνο του ανεβάζει το ενδιαφέρον στα ύψη. Από την άλλη είχε ίσως το χειρότερο θέαμα που είδαμε σε ματς των δύο συγκεκριμένων ομάδων (που συνολικά μας χαρίζουν ματσάρες), ίσως και την τελευταία πενταετία.

Από την άλλη όμως και κακά τα ψέματα, σε παιχνίδια που κρίνονται τίτλοι σημασία δεν έχει τίποτα άλλο από τη νίκη. Στο τέλος της ημέρας, κανείς από τους νικητές δεν θα στεναχωρηθεί αν η ομάδα του δεν έπαιξε καλά αλλά κέρδισε και στον αντίποδα κανείς από τους ηττημένους δεν θα χαρεί με την ήττα ακόμα και αν μιλάμε για το παιχνίδι της δεκαετίας. .

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη, παρότι βρέθηκε να παίζει ουσιαστικά από το δεύτερο σετ χωρίς τον Γκάσμαν, με τον Αμερικανό να νιώθει ενοχλήσεις στο χτυπημένο του πόδι και να μην μπορεί να προσφέρει αυτά που μπορεί, ενώ μετά το τρίτο έδωσε την θέση του στον Παπαλεξίου. Και με τον Νίλσεν να πραγματοποιεί ίσως την χειρότερη εμφάνιση με τη φανέλα του του «τριφυλλιού», έχοντας 12 πόντους με μόλις 23% στην επίθεση, έναν άσο, ενώ δέχθηκε και 9 μπλοκ, πήρε μια τεράστια νίκη που ψυχολογικά ισοδυναμεί με πάνω από μισό πρωτάθλημα.

Και την πήρε γιατί την στιγμή που η μπάλα... έκαιγε είχε τους παίκτες που έκαναν την διαφορά. Αρχικά είχε σε όλο το ματς και όχι σε σημεία, τον φοβερό για ακόμα μία φορά Γιάντσουκ που σταμάτησε στους 23 πόντους με 43% στην επίθεση , είχε τον για ακόμα μία φορά θετικότατο Πρωτοψάλτη που κέρδισε κρίσιμους πόντους και βέβαια είχε τον Κασαμπαλή που ουσιαστικά άλλαξε τα πάντα στο πέμπτο σετ.

Ο έμπειρος πασαδόρος πήγε στο σερβίς στο 6-7 μετά την επίθεση του Παπαλεξίου, πήρε δύο άσους και πιέζοντας την υποδοχή του ΠΑΟΚ συνέβαλε τα μέγιστα να γίνει το 10-7. Θα πείτε πως και πάλι δεν τελείωσε εκεί το ματς, μιας και οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν. Ναι δεν τελείωσε εκεί, αλλά αν οι «πράσινοι» δεν είχαν κάνει με την βοήθεια του Κασαμπαλή αυτό το σερί, δεν βλέπω πως οι «ασπρόμαυροι» δεν είχαν φύγει με τη νίκη από το Μετς.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ δεν είχε σε ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι τους εύκολους πόντους από τα άκρα που του δίνει ο Κοβάσεβιτς. Και μπορεί ο Τόρες να είχε 11 και με 2 άσους, αλλά από την άλλη είχε και 21% στην επίθεση και αν βάλουμε και τον Κοκκινάκη με 9, θα δούμε πως τα άκρα έκριναν σε σημαντικό βαθμό τη νίκη, παρότι και σε αυτό το ματς, όπως και στον δεύτερο τελικό. Ο Ερνάντες ήταν πολύ καλύτερος του Νίλσεν στην διαγώνιο.

Τώρα το να αναλύουμε τι πήγε καλά και τι όχι σε ένα ματς που κυριολεκτικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες θα είναι λάθος. Προσωπικά στέκομαι πως από πλευράς ποιότητας ήταν από τους χειρότερους τελικούς της πενταετίας με τους νικητές να έχουν 38% στην επίθεση (που είναι μικρότερο αν βγάλουμε το 100% του εξαιρετικού Βουλκίδη) και τους ηττημένους μόλις 35%. Δύσκολα βλέπεις σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και τις δύο ομάδες τόσο χαμηλά σερ ποσοστά. Αν βάλουμε μέσα και τα 37 λάθη των φιλοξενούμενων και τα 40 των γηπεδούχων, θα δούμε πως όντως το θέαμα δεν ήταν και το καλύτερο.

Από την άλλη το μπλοκ δούλεψε στην εντέλεια και για τους δύο, με τον Παναθηναϊκό να σταματά στα 19 και τον ΠΑΟΚ στα 15. Στο σερβίς οι «πράσινοι» κυριάρχησαν με το 12-7, αλλά αυτή η διαφορά δεν βγήκε και στο τάραφλεξ ή για την ακρίβεια βγήκε στο αποτέλεσμα, αλλά όχι σε μια πιο εύκολη νίκη. Εν κατακλείδι θα ξαναπώ πως σημασία στους τελικούς έχει η νίκη και μόνο αυτή.

Όποιος θέλει να δει θέαμα, ας δει τους Χάρλεμς του βόλεϊ (αν υπάρχει κάποια τέτοια ομάδα). Το σίγουρο είναι πως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πάλεψαν και με το παραπάνω και μπορεί να πήρε το προβάδισμα το «τριφύλλι» αν και οι δύο δείχνουν πως τίποτα δεν έχει κριθεί. Οι δύο ομάδες έχουν να μας προσφέρουν και άλλα συγκλονιστικά παιχνίδια όπως έχουν κάνει τόσες φορές τα τελευταία χρόνια...

ΥΓ: Φυσικά και είναι σημαντική η απουσία του Κοβάσεβιτς, ειδικά στην επίθεση, καθώς ο Σέρβος ακόμα και με το δεξί να έκανε επίθεση θα είχε καλύτερο ποσοστό από τον Κουβανό. Από την άλλη ο Τόρες πίεσε πολύ στο σερβίς, έκανε 4 μπλοκ και η παρουσία του ήταν θετικότατη.

ΥΓ1: Χωρίς αμφιβολία ο Νίλσεν έκανε το χειρότερο παιχνίδι του έχοντας μόλις 23% αποτελεσματικότητα, να δέχεται 9 μπλοκ και να έχει 6 λάθος επιθέσεις. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη είναι πως για δεύτερο παιχνίδι ο Βαλάντης Μαμάης τον κράτησε χαμηλά με τακτική στο μπλοκ και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει και στον τέταρτο τελικό.

ΥΓ2: Μεγάλη εμφάνιση του Βουλκίδη που χωρίς τον Γκάσμαν στο πλευρό του ανέβασε στροφές, με τους 10 πόντους με 5/5 επιθέσεις και 4 μπλοκ να μιλάνε από μόνα τους.

ΥΓ3: Η σημερινή ευκαιρία που έχασε ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και ευκαιρία τίτλου, καθώς αν έκανε το 1-2 δύσκολα θα μπορούσε να χάσει το τρόπαιο σε ένα γεμάτο Παλατάκι. Από την άλλη το ότι το πάλεψε τόσο χωρίς τον Κοβάσεβιτς αφήνει πολλές ελπίδες στους «ασπρόμαυρους» για την συνέχεια, ειδικά αν ο Σέρβος γυρίσει και είναι στο επίπεδο που βρισκόταν πριν τραυματιστεί.