Σε ένα παιχνίδι γεμάτο λάθη και ανατροπές, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 1-2, κατάφερε να νικήσει με 3-2 τον ΠΑΟΚ και να κάνει το 2-1 στις νίκες στους τελικούς της Novibet Volley League.

Με τον Ντμίτρι Γιάντσουκ να είναι ασταμάτητος και τον Σταύρο Κασαμπαλή να κάνει την διαφορά στο τάι μπρέικ, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 1-2, κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να επικρατήσει με 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) του ΠΑΟΚ και να κάνει το 2-1 στις νίκες.

Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο Παλατάκι με τους «πράσινους» να πηγαίνουν για το 3-1 και το πρωτάθλημα και τους «ασπρόμαυρους» για το 2-2 προκειμένου να στείλουν τον τελικό στο πέμπτο ματς.

Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το 1-0 ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο χωρίς κάποια να μπορεί να πάρει προβάδισμα ούτε καν δύο πόντων. Όλα αυτά μέχρι το 13-13, σημείο στο οποίο οι «πράσινοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και με όπλο το μπλοκ έκαναν ένα 3-0 και στην συνέχεια έφτασαν την διαφορά στους 4 (19-15).

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε μείωσε στους 2 ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έκανε το 23-19, αλλά με λάθος του Κόλεφ που έπιασε φιλέ οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-0 παίρνοντας το σετ με 25-22.

Ο Πρωτοψάλτης πήγε να κάνει την ανατροπή αλλά ο ΠΑΟΚ άντεξε και ισοφάρισε

Στο δεύτερο σετ είχαμε ίδια εικόνα στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί και τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά να παίρνει δύο πόντους διαφορά. Όλα πήγαν να αλλάξουν όταν στο 15-16 οι φιλοξενούμενοι με ένα σερί έφτασαν στο 15-19, αλλά εκεί μίλησε ο Πρωτοψάλτης.

Ο Έλληνας ακραίος οδήγησε του «πράσινους» σε ένα 5-0 και τους έδωσε το προβάδισμα, αλλά οι Θεσσαλονικείς άντεξαν και με σημαντικά μπλοκ σε Πρωτοψάλτη πήραν και πάλι το προβάδισμα, έφτασαν στο 21-25 και στην ισοφάριση σε 1-1.

Προβάδισμα οι «ασπρόμαυροι»

Για τρίτο σετ οι δύο ομάδες δεν άφηνε η μία την άλλη να ξεφύγει στο ξεκίνημα, καθώς μετά το 2-5 του ΠΑΟΚ, πήγαν μαζί μέχρι και το 15-15, χωρίς κάποια να μπορεί να ξεφύγει. Στο 17-17 οι φιλοξενούμενοι με συνεχόμενα μπλοκ κατάφεραν να κάνουν ένα 3-0 σερί και να φτάσουν στο 17-20, με τους «πράσινους» να μειώνουν στον πόντο.

Και πάλι όμως οι «ασπρόμαυροι» είχαν την απάντηση και έφτασαν στο 21-24 και με επίθεση του Κοκκινάκη στο 22-25 και στο 1-2 στα σετ.

Άνετο 2-2 για τον Παναθηναϊκό

Στο τέταρτο και όχι τελευταίο σετ του αγώνα, ο Παναθηναϊκός με τον Γιάντσουκ στο σερβίς πήρε από νωρίς προβάδισμα, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ και χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στο 2-2 παίρνοντας το σετ με 25-18 και στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Ένα σετ με πολλά λάθη και για τις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι συνολικά με πάρα πολλά λάθη και κακή εικόνα για «πράσινους» και «ασπρόμαυρους».

Με φοβερό Κασαμπαλή έφερε τούμπα και το τάι μπρέικ ο Παναθηναϊκός

Στο πέμτπο και έτσι και αλλιώς τελευταίο σετ του αγώνα, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και με τον Τόρες να τελειώνει τις επιθέσεις, έκανε γρήγορα το 3-6, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα νίκης.

Οι γηπεδούχοι που είχαν τον κόσμο στο πλευρό τους αντέδρασαν και μείωσαν στον πόντο με τους φιλοξενούμενους να κάνουν με τον Τζέντρικ το 5-7. Στο σημείο εκείνο αρχικά ο Παπαλεξίου μείωσε στον πόντο και μετά πήγε στο σερβίς ο Κασαμπαλής οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε ένα 4-0 που με τον πόντο του Παπαλεξίου ήταν 5-0.

Οι Θεσσαλονικείς δεν τα παράτησαν και στο 10-7 κατάφεραν να ισοφαρίσουν, κάτι που έκαναν και στο 13-11 με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο. Στο 14-14 ο Κόλεφ έκανε λάθος σερβίς και ο Σπίριτο νίκησε στο φιλέ τον Τόρες κάνοντας το 16-14 και το 3-2 για τον Παναθηναϊκό που πήρε προβάδισμα στις νίκες με 2-1.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 41 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 7 άσους, 42 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 23 (13/30 επ., 7 άσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 12% άριστες), Νίλσεν 12 (8/35 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπιρίτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (11/30 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ., 38% υπ. – 19% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσοι), Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 1 (1/3 επ.)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. – 23% άριστες), Τόρες 11 (5/24 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Κόλεφ 8 (4/10 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 20 (16/42 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 48% υπ. – 19% άριστες), Παπανικολάου, Καρασαββίδης, Μούχλιας 2 (2/6 επ., 80% υπ. – 40% άριστες)