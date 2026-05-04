Ανδρεόπουλος: «Κάναμε σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση, περήφανος για την ομάδα»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος στάθηκε στην κακή επίθεση που είχε η ομάδα του παρά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και τόνισε πως είναι περήφανος που είναι στον πάγκο της.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα φοβερό παιχνίδι από πλευράς ενδιαφέροντος και μέτριο από πλευράς ποιότητας, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 και έκανε το 2-1 στις νίκες των τελικών της Novibet Volley League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής:

Για τον εκνευρισμό του στο τρίτο σετ και στο ξεκίνημα του τέταρτου: «Δεν ξέρω πώς φαίνεται προς τα έξω (γέλια). Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα, εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο σε ένα παιχνίδι είναι η επίθεση. Φτάναμε στο σκορ, ακόμα και στις παρατάσεις, κάνοντας τα πάντα εκτός από το να τελειώσουμε τις φάσεις επιθετικά. Γι’ αυτό ήταν ο εκνευρισμός μου. Ζητούσα από τους παίκτες μου πιο καθαρές γωνίες και κατευθύνσεις».

Για το αν πίστεψε σε κάποια σημεία ότι «γλιστράει» ο τίτλος: «Παλεύουμε κάθε πόντο, δεν αισθανόμαστε τίποτα άλλο. Ο μοναδικός μας σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια έχει σπάσει κοντέρ, έχει πάρει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, όπως και σήμερα, και κάθε φορά ανταποκρίνονται. Ο τίτλος ας πάει κατά μέρος. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και πάνω απ’ όλα δείχνουμε τι είναι ο Παναθηναϊκός: τη μάχη που δίνουμε και την περηφάνια που έχουμε».

Για τον Γκασμάν: «Αν δεν αγωνιζόταν σήμερα, πότε; (γέλια). Μπήκε με πόνους και βγήκε με πόνους. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα υπάρχει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε και ο ίδιος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Θα δούμε αν μπορέσει στο επόμενο».