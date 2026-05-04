Μετά από δύο χρόνια οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς χωρίζουν, με τον Σέρβο διαγώνιο να συνεχίζει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Και τυπικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, με τους Πειραιώτες με ανακοίνωσή τους να ευχαριστούν τον Σέρβο για την προσφορά του στην ομάδα. Ο έμπειρος διαγώνιος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς. Μία εμβληματική μορφή, ένα τεράστιο όνομα του παγκοσμίου βόλεϊ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα!

Σε δύο χρόνια, κατακτήσαμε μαζί ένα Κύπελλο Ελλάδας, δύο League Cup «Ν. Σαμαράς», δύο Super Cup και φτάσαμε ως τους «8» του CEV Champions League.

«Μπάτα», σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά σου στην ομάδα μας! Η παρουσία σου αποτέλεσε τιμή για την ομάδα μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!».