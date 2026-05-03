Τρία στα τρία για τον Ολυμπιακό στο Κ20 Γυναικών

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα Κ20 Γυναικών κατακτώντας το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στη τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος γυναικών Κ20 που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στην Πολίχνη και αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός έγινε η δεύτερη ομάδα που κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα στις νεάνιδες (2024, 2025, 2026) μετά τον Αίαντα Ευόσμου (1997, 1998, 1999).

Οι ερυθρόλευκες χρειαζόντουσαν ένα σετ απέναντι στον Πήγασο Πολίχνης για να πάρουν τον τίτλο, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν την διοργάνωση με μόλις δύο χαμένα σετ.

Διαιτητές: Δρανίτσας, Τσιούλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης.

Τα σετ: 0-3 (08-25, 22-25, 18-25)

*Οι πόντοι του Πήγασου Πολίχνης προήλθαν από 23 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 10 άσσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Νατάσα Καλαϊτζίδου): Ιορδανίδου, Χριστοδούλου 11 (10/30 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 53% άριστες), Μέλου 7 (7/30 επ., 40% υπ. – 40% άριστες), Κωνσταντινίδου 3 (3/14 επ.), Αλατζά 2 (2/6 επ.), Κάππα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ) / Ζιούτα (λ, 26% υπ. – 19% άριστες), Τζιτζή (λ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Σπύρος Σαραντίτης): Καραγιάννη 10 (4/9 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Δαγρέ 16 (10/21 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 16% άριστες), Δημητρίου 9 (6/7 επ., 3 μπλοκ), Ζαφειρίου 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ιωαννίδη 4 (4/8 επ.), Ραζακιά 14 (13/28 επ., 1 άσσος, 33% υπ. – 33% άριστες) / Δανίκα (λ, 76% υπ. – 65% άριστες), Δρέμπελα (λ), Τελεμενάκη 1 (1 άσσος), Παπαδοπούλου, Γεροθόδωρου, Μόσχου, Τριαντοπούλου 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ), Μόφορη.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (25-27, 21-25, 20-25)

Πήγασος Πολίχνης – Α.Σ. Ελπίς 3-2 (13-25, 25-19, 18-25, 25-22, 15-04)

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Ελπίς 3-2 (19-25, 22-25, 25-19, 25-08, 15-09)

Ο.Φ.Η. – Πήγασος Πολίχνης 3-0 (26-24, 25-23, 25-17)

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

Α.Σ. Ελπίς – Ο.Φ.Η. 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

Πήγασος Πολίχνης – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 8β. (9-2)

2. Α.Σ. Ελπίς 5β. (7-6)

3. Ο.Φ.Η. 3β. (3-6)

4. Πήγασος Πολίχνης 2β. (3-8)

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20

ΕΤΟΣ (ΠΟΛΗ) ΟΜΑΔΑ

2026 (Πολίχνη) Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2025 (Ηράκλειο Κρήτης) Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2024 (Κατερίνη) Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

2023 (Μαρκόπουλο) Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

2022 (Πολίχνη-Αμπελόκηποι) Π.Α.Ο.Κ.

2021 (Μουζάκι) Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

2020 (Μαρκόπουλο) Π.Α.Ο.Κ.

2019 (Πολίχνη) Π.Α.Ο.Κ.

2018 (Αιγάλεω) Α.Σ.Άρης

2017 (Πτολεμαΐδα) Α.Σ.Άρης

2016 (Παλαμάς, Καρδίτσα) Ελπίς Αμπελοκήπων

2015 (Τύρναβος) Ηρακλής Κηφισιάς

2014 (Μαρκόπουλο Αττικής) Ελπίς Αμπελοκήπων

2013 (Άργος) Παναθηναϊκός Α.Ο.

2012 (Μαρκόπουλο Αττικής) Γ.Σ.Ηρακλής

2011 (Παιανία Αττικής) Ηρακλής Κηφισιάς

2010 (Βασιλικά Θεσ.) Πανελλήνιος Γ.Σ.

2009 (Άργος) Ηρακλής Κηφισιάς

2008 (Αλμυρός) Ηρακλής Γ.Σ.

2007 (Πεύκη Αττικής) Α.Ε.Βύρωνα

2006 (Δράμα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός

2005 (Βύρωνας, Αθήνα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός

2004 (Ασβεστοχώρι Θεσ.) Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών

2003 (Ηλιούπολη Αττικής) Φιλία Ηλιούπολης

2002 (Αμπελόκηποι Θεσ.) Απολλώνιος Κερατσινίου

2001 (Δραπετσώνα) Αρης Νικαίας

2000 (Βριλήσσια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας

1999 (Ν. Σμύρνη, Αττικής) Αίας Ευόσμου

1998 (Κυψέλη, Αθήνα) Αίας Ευόσμου

1997 (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Αίας Ευόσμου

1996 (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας

1995 (Μίκρα Θεσσαλονίκης) Ε.Α.Λάρισας

1994 (Χίος) Φ.Ο.Καμποχώρων

1993 (Καλαμάτα) Ε.Α.Λάρισας

1992 (Καρπενήσι) Νίκη Αλεξανδρούπολης

1991 (Δράμα) Παναθηναϊκός Α.Ο.

1990 (Λουτράκι) Νίκη Αλεξανδρούπολης

1989 (Σιδηρόκαστρο) Αρτεμις Κορυδαλλού

1988 (Πάτρα) Α.Ο.Καβάλας

1987 (Ιωάννινα) Ε.Ο.Σταυρούπολης

1986 (Τρίκαλα) Ε.Ο.Σταυρούπολης

1985 (Ιωάννινα) Φιλαθλητικός

1984 (Χανιά) Φιλαθλητικός