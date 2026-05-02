Ασταμάτητος ο Χέινς του Ολυμπιακού στο 2-0 της Μπερλίν επί της Λίνεμπουργκ
Προσθέτοντας ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ο νέος διαγώνιος του Ολυμπιακού, Τζέικ Χέινς οδήγησε την Μπερλίν στο 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-23) επί της Λίνεμπουργκ και στο 2-0 νίκες στον τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Βερολίνου θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει τον τίτλο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής όπως αναφέραμε ήταν το νέο απόκτημα των «ερυθρολεύκων», με τον Αμερικανό διαγώνιο να έχει 30 πόντους με το εξαιρετικό 63% στην επίθεση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να γίνει αυτό το 3-1.
ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-23)
ΜΠΕΡΛΙΝ (Στέουρβαλντ): Κνίγκε 8 (2/8 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Κράγκε 13 (8/12 επ., 5 μπλοκ), Σχοτ 4 (4/19 επ., 57% υπ. – 52% άριστες), Ράιχερτ 11 (11/21 επ., 58% υπ. – 26% άριστες), Χέινς 30 (27/43 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ιβάνοφ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ) / Νταγκοστίνο (λ., 86% υπ. – 32% άριστες), Τράιτερ (λ.), Φλέξεν
ΛΙΝΕΜΠΟΥΡΓΚ (Χιούμπνερ): Γκρουβέους 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 24% άριστες), Μπάιαμ 13 (11/30 επ., 2 άσοι), Χάου 12 (10/15 επ., 2 μπλοκ), Γιανγκ 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Βαλίμα 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Τσάμπλιν 12 (10/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Τακαχάσι (λ., 52% υπ. – 22% άριστες)
