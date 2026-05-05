H Αρτακιανού ανανέωσε για τρία χρόνια με τον Ολυμπιακό

Η Μαριαλένα Αρτακιανού συνεχίζει στον Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., υπογράφοντας νέο συμβόλαιο για τρία χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν στο ρόστερ τους μια από τις πιο σταθερές μονάδες τους, με τη Μαριαλένα Αρτακιανού να παραμένει στο λιμάνι για ακόμη τρία χρόνια, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Για τρία ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό η Μαριαλένα Αρτακιανού! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Μαριαλένα Αρτακιανού. Η διεθνής λίμπερο υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Μαριαλένας Αρτακιανού: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση μου με τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχηθώ, πάνω από όλα, υγεία σε όλους μας. Του χρόνου, θα είναι μία διαφορετική χρονιά, καθώς θα έχουμε μία καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα. Πιστεύω, πως μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, θα καταφέρουμε να παίζουμε πολύ όμορφο βόλεϊ, σε ένα πρωτάθλημα ακόμη πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από το φετινό. Θέλουμε πολύ να επιστρέψει ο σύλλογος πίσω στους τίτλους».