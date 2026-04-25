Κηφισιά – Φλοίσβος 2-3: Παρέμεινε στη Novibet Volley League η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου
Με μία μεγάλη του Φλοίσβου ολοκληρώθηκαν τα Play Out στη Novibet Volley League. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου επικράτησε της Κηφισιάς που ήδη είχε σωθεί με 3-2 (25-23, 16-25, 25-23, 16-25, 14-16) και παρέμεινε στην κατηγορία τερματίζοντας στην 9η θέση, ρίχνοντας στην 10η τον Φοίνικα Σύρου που θα παίξει μπαράζ σωτηρίας που από την στιγμή που ο Ηρακλής έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα κατέβει, μένει να δούμε ποια θα είναι η ομάδα της Pre League που θα παλέψει με τους Συριανούς για την 12η θέση της μεγάλης κατηγορίας.
