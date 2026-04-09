Ο Φοίνικας Σύρου νικώντας την Κηφισιά με 3-2 σετ, πήρε νέα νίκη στα play out της Novibet Volley League

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στα play out της Novibet Volley League πανηγύρισε με ανατροπή ο Φοίνικας Σύρου μπροστά στον κόσμο του στο «Δ. Βικέλας». Οι «Πειρατές» επικράτησαν με 3-2 της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play out κι έφθασαν τους 19 βαθμούς, στο +2 από τον ουραγό Φλοίσβο που θα αντιμετωπίσουν την 5η αγωνιστική (και τελευταία της Σύρου) στο «Σοφία Μπεφόν».

Ο Φοίνικας πήρε πολύτιμο δίποντο που του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει στην αποφυγή της 10ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής με την 3η ομάδα της Pre League.

Η Κηφισιά πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά της να κλειδώσει την 8η θέση, ανέβηκε στους 22 βαθμούς έναντι 19 του Φοίνικα και 17 του Φλοίσβου ο οποίος έχει ακόμα 2 αγώνες.



Η Κηφισιά στο πρώτο σετ μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με διαδοχικούς άσους του Μπάνοφ (2-6) ωστόσο ο Φοίνικας πλησίασε με άσο του Κωστόπουλου (5-6). Στην πορεία του σετ, η Κηφισιά άνοιξε ξανά τη διαφορά με κόντρα μπάλα του Μπάνοφ και επίθεση του Φράγκου για να φτάσει στο 14-20. Ο Μέχιτς βρήκε δύο άσους για το 17-20 και οι Συριανοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο, αφού ο Μπόρις έκανε το 17-22 και παρά το σερί του Κωστόπουλου από τα εννέα μέτρα, ένα χαμένο σέρβις έφερε το 22-25 και το 0-1 για την Κηφισιά στην τρίτη ευκαιρία της.

Το δεύτερο σετ κύλησε ισορροπημένα ως το 7-7, όταν η Κηφισιά έφτασε στο 7-9 και στο 10-13 με Φράγκο και άσο του Μπάνοφ. Ωστόσο, οι "Πειρατές" ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους με μπλοκ από Μικελούτσι και Καγιαλή, προσπερνώντας για το 17-15. Η Κηφισιά αντέδρασε ξανά και το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες αφού με το σκορ στο 22-23, ο Μέχιτς κέρδισε τον πόντο και μετά από δύο άστοχες επιθέσεις του Μπάνοφ έγινε το 25-23.

Στο τρίτο σετ οι Συριανοί μπήκαν με πατημένο το πόδι στο γκάζι και έφτασαν στο 5-2 μετά από μπλοκ του Καγιαλή, αλλά η Κηφισιά με δύο άσους του Μπάνοφ ισοφάρισε (5-5). Οι "Πειρατές" βρήκαν προβάδισμα δύο πόντων με μπλοκ του Καγιαλή και άσο του Μικελούτσι και ενώ ο Ρουσσόπουλος είχε σωστές επιλογές, οι Συριανοί έφτασαν στο 17-13. Με ασφάλεια οι γηπεδούχοι κράτησαν τη διαφορά και εύκολα έκαναν το 2-1 με πρώτο χρόνο του Μικελούτσι (25-21).

Στο 4ο σετ μετά από εκπληκτικές άμυνες του Φωλιά και ωραίο τελείωμα του Μπάνοφ η Κηφισιά προηγήθηκε 3-6, ενώ λίγο αργότερα ο άσος του Μπόρις διαμόρφωσε το 4-8. Ο Φοίνικας έβγαλε αντίδραση και μετά από φάση διαρκείας ο Κωστόπουλος μείωσε 8-10, όμως το μπλοκ των Σπυριούνη και Μπόρις έφεραν ξανά την Κηφισιά στο +4, 8-12. Οι φιλοξενούμενοι με ασο του Μπάνοφ έφτασε στο+5, 9-14.

Η αθηναϊκή ομάδα συνέχισε να έχει το μομέντουμ και με κερδισμένο μπλοκ άουτ του Φράγκου πήρε σαφές προβάδισμα 11-17. Ο Φοίνικας με άσο του Ρούσου πλησίασε 15-19 ενώ λίγο αργότερα το μπλοκ του Μιχελούτσι και η άουτ επίθεση του Μπάνοφ έφεραν ακόμα πιο κοντά τους γηπεδούχους 18-20.

Η Κηφισιά κράτησε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα, έφτασε σε τετραπλό σετ μπολ 20-24 με μπλοκ του Παπαγγελόπουλου και τελικά το κατέκτησε 21-25 με μπλοκ άουτ του Φράγκου.

Στο τέταρτο σετ η Κηφισιά ήταν ανώτερη από το ξεκίνημα με καλό ρυθμό στο σέρβις και στο μπλοκ άμυνα, ανοίγοντας τη διαφορά (9-14) για να φτάσει στο 11-17 και να αντέξει στην πίεση του Φοίνικα από το μπλοκ του Μικελούτσι και τον άσο του Ρούσο για το 18-20. Ωστόσο, ο Παπαγγελόπουλος με μπλοκ και ο Φράγκος με κερδισμένο μπλοκ άουτ έκαναν το 21-25 και το 2-2.

Στο τάι μπρέικ ο Φοίνικας με κόντρα του Βαν Ντε Ντρις προηγήθηκε 3-1, με την Κηφισιά να ισοφαρίζει 4-4. Το μπλοκ του Μέχιτς στο πλασέ που του Στάνκοφ έβαλε ξανά τους γηπεδούχους μπροστά 6-4. Οι δύο ομάδες άλλαξαν πλευρές με το σκορ στο 8-6 για τον Φοίνικα. Η «μάχη» συνεχίστηκε με την Κηφισιά να ισοφαρίζει 10-10 με άσο του Μπάνοφ. Ο Φοίνικας με συνεχόμενους πόντους έφτασε σε τριπλό ματς μπολ 14-11 για να το κατακτήσει 15-12 με επίθεση του Βαν Ντε Ντρις.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ. Διαιτητής Challenge: Γεωργουλέας. Παρατηρητής: Μαυρικίδης. Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης. Γραμματεία: Ταλάρου. Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 11-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 25-23

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-21

4ο σετ: 4-8, 11-16, 18-21, 21-25

5ο σετ: 5-4, 10-8, 12-11, 15-12

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 8 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 21-25, 15-12) σε 129'

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 12 (7/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ρουσόπουλος 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 19 (15/28 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 59% υπ. - 45% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 19 (17/42 επ., 2 μπλοκ), Μέχιτς 14 (9/19 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. - 46% άριστες), Καγιαλής 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 46% υπ. - 36% άριστες), νεβότ, Αναγνώστου, Μήλης.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 32 (22/46 επ., 7 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 35% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Φράγκος 15 (12/26 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ. - 45% άριστες), Μπόρις 12 (9/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγγελόπουλος 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 40% υπ. - 29% άριστες), Μπαρντακτζιάν.