Η ακραία του Παναθηναϊκού, Μόνικα Λαμπκόφσκα αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της φετινής Volley League Γυναικών.

Με τον ιδανικό τρόπο έκλεισε η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΖΑΟΝ και επικρατώντας με 3-0 κατέκτησαν το 28ο πρωτάθλημα σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη και 27ο σύμφωνα με την ΕΟΠΕ.

Με το που τελείωσε ο αγώνας και πριν την απονομή, έγινε γνωστή και η πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος η οποία δεν ήταν άλλη από την Μόνικα Λαμπκόφσκα. Ακραία από την Πολωνία μιλώντας για την κατάκτηση του τίτλους ανέφερε τα εξής: «Όλη τη σεζόν παίξαμε σαν ομάδα και είμαι περήφανη για όλες μας. Ήταν μία πολύ δύσκολη σεζόν για εμάς. Τα πήγαμε πολύ καλά στο Challenge Cup. Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη μου φορά στο εξωτερικό και είναι απίστευτα τα συναισθήματα. Ο κόσμος είναι φανταστικός, όλα είναι φανταστικά».