Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του πρώτου τελικού της Novibet Volley League, είναι sold out.

Το βράδυ του Σαββάτου (18/4, 20:30) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο τελικό της Novibet Volley League. Στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς, οι «πράσινοι» θα έχουν την απόλυτη στήριξη των οπαδών τους, με το Ερασιτέχνη ν' ανακοινώνει sold out.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο ομάδες θα συναντηθούν αντιμέτωπες. Ο ΠΑΟΚ μετράει δύο νίκες έναντι μίας του Παναθηναϊκού. Ο φετινός πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν τουλάχιστον άλλα τρία ματς αντιμέτωπες.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Τα εισιτήρια του πρώτου τελικού της Volley League ανδρών (18/4, 20:30, Μετς) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εξαντλήθηκαν».