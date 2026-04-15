Ολυμπιακός για Δαλακούρα: «Θα είσαι πάντα μέλος της “ερυθρόλευκης” οικογένειας»

Ο Ανέστης Δαλακούρας αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του με τον Ολυμπιακό να τον ευχαριστεί για την προσφορά του και να αναφέρει πως θα είναι για πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Μια μεγάλη καριέρα γεμάτη τίτλους ολοκληρώθηκε για τον Ανέστη Δαλακούρα ο οποίος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του σε ηλικία 33 ετών. Ο Ολυμπιακός, ομάδα με την οποία ο Δαλακούρας κατέκτησε και το Challenge Cup με ανακοίνωσή του τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ευχαριστεί θερμά τον Ανέστη Δαλακούρα για την πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου. Ο Ανέστης Δαλακούρας ολοκληρώνει την αγωνιστική του πορεία, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη ήθους, αφοσίωσης και επιτυχιών.

Από το 2021, φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας μας. Στη «θητεία» του στον Θρύλο, πανηγύρισε την κατάκτηση του CEV Challenge Cup, το 2023, καθώς και δύο πρωταθλημάτων Ελλάδας, δύο Κυπέλλων, δύο League Cup και δύο Super Cup. Tη σεζόν 2024-25, φτάσαμε μαζί έως τη φάση των «8» του CEV Champions League!

Ανέστη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής σου! Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας».