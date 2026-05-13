Κυκλοφόρησαν οι νέες κάρτες μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Ο τρόπος που βοηθούν για την απόκτηση προτεραιότητας στον Βοτανικό.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως από σήμερα είναι στη διάθεση των φίλων του οι νέες κάρτες μέλους για τη σεζόν 2026-2027. Μάλιστα διευκρινίζεται πως όσα από τα 13 χιλ. μέλη ανανεώσουν την κάρτα τους και ύστερα πάρουν εισιτήριο διαρκείας στο ποδοσφαιρικό τμήμα μπαίνουν στο δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας για ένα εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό.

Οι κάρτες μέλους μπορούν να αποκτηθούν είτε από το τμήμα μελών του συλλόγου είτε ηλεκτρονικά ενώ φέτος θα έχουν μόνο ηλεκτρονική μορφή και όχι έντυπη.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ξεκινάει από σήμερα τις εγγραφές των καρτών μελών για τη νέα σεζόν 2026-27.

Την Τετάρτη 13 Μαΐου ξεκινάει η εγγραφή των μελών για τη νέα χρονιά 2026-27 και ο Σύλλογος καλεί τους «αιώνια πιστούς» να ενταχθούν και φέτος στη «Μάνα του Λόχου».

Η σεζόν 2025-2026 ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες (31 Μαΐου) και ο Σύλλογος ξεπέρασε τα 13.000 μέλη σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι είναι μέλη τη σεζόν 2025-26, ανανεώσουν την κάρτα τους για τη σεζόν 2026-27 και αποκτήσουν κάρτα διαρκείας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη σεζόν 2026-27 θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας για απόκτηση διαρκείας στο γήπεδο της ΠΑΕ στο Βοτανικό (Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ: //www.pao1908.com/anakoinoseis/grafteite-meli-ston-syllogo-mexri-31-maiou-gia-proteraiotita-ston-votaniko/ ).

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί για τη σεζόν που διανύουμε 2025-26 μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή εδώ: https://www.ticketmaster.gr/paoac-ww/showProduct.html?idProduct=2140804

Οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) ΔΕΝ έχουν δικαίωμα απόκτησης κάρτας μέλους.

Τρόποι απόκτησης κάρτας μέλους:

Α) Στο Τμήμα Μελών του Συλλόγου (γήπεδο Λ. Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» Θύρα 7Α). Οι ώρες λειτουργίας είναι 09:30 – 17:30 , το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2114117600 και το e-mail είναι [email protected]

Β) Ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του Συλλόγου ΕΔΩ το υποψήφιο μέλος θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και με πληρωμή του ποσού των εξήντα ευρώ (60,00€), μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα ανανεώνει την συνδρομή του.

Για τη σεζόν 2026-27 η κάρτα μέλους θα είναι ΜΟΝΟ ηλεκτρονική, δεν θα υπάρχει έντυπη μορφή.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού καλεί τους «πράσινους» οπαδούς να αποτελέσουν και φέτος την ασπίδα του Συλλόγου και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τίτλους και διεθνείς επιτυχίες.

Και τη νέα χρονιά οι στόχοι είναι υψηλοί και άπαντες δουλεύουν στον Σύλλογο για να υψωθεί η πράσινη σημαία ψηλότερη από όλες!

Ο Σύλλογος με τα 27 τμήματα αρτιμελών και τα 28 τμήματα ΑμεΑ αναμένει και φέτος τη στήριξη του κόσμου με τη διαδικασία της εγγραφής μέλους».