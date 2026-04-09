Με ηγέτη τον Φερνάντο Ερνάντες ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Μίλωνα με 3-1 σετ στο «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης κι έκλεισε ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Novibet Volley League.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον τελευταίο και πιο κρίσιμο λόγο στους ημιτελικούς της Novibet Volley League, κόντρα στον Μίλωνα, με ηγετική μορφή τον Φερνάντο Ερνάντες ο «Δικέφαλος» νίκησε με 3-1 σετ στον 5ο ημιτελικό στη Νέα Σμύρνη, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους τελικούς, όπου με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που χρειάστηκε να ξεπεράσει και την απουσία του Ούρος Κοβάτσεβιτς-υπέστη θλάση- πέτυχε τον στόχο του, επιστρέφει σε τελικούς για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-23, για την 7η παρουσία του, στοχεύοντας στον 4ο τίτλο της ιστορίας του και πρώτο μετά το 2017.

Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες και για πρώτη φορά στην ιστορία των play offs της Novibet Volley League αντίπαλοι θα είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο πρώτος τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18 Απριλίου στο Μετς.

Οι παίκτες του Μίλωνα δεν άντεξαν στην πίεση της στιγμής και στο ενδεχόμενο της πρώτης παρουσίας σε τελικούς, παρότι στο 1ο σετ επέστρεψαν και το κατέκτησαν από το -6, δεν είχαν ανάλογη συνέχεια, υπέπεσαν σε πάρα πολλά λάθη και μοιραία στο τέλος είδαν τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει το καθοροστικό break και την πρόκριση.

Στο 1ο σετ και μετά το 7-6, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία, με πρωταγωνιστή τον Ερνάντες και με σερί 4-0, ξέφυγε με 13-8. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 15-14, με τον «Δικέφαλο» να ξεφεύγει και πάλι, προοδευτικά να ανεβάζει τη διαφορά σε 20-15 και στο 23-17.

Από εκείνο το σημείο άρχισε μια αντεπίθεση διαρκείας από τους παίκτες του Μίλωνα, με τον Νανόπουλο να δίνει το έναυσμα για ένα απίθανο 7-0, που έφερε την προσπέραση από την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο Μίλων έφθασε σε 2ο διαδοχικό set point, με το διπλό μπλοκ να σταματά τον Κοκκινάκη, να φέρνει το 26-24.

Αυτή η εξέλιξη δεν φάνηκε να επηρεάζει τους φιλοξενούμενους, οι παίκτες του είχαν συνεχώς την πρωτοπορία στο 2ο σετ, ξέφυγαν με 14-11 και 19-15, έφθασαν στο 24-19 και μετά το λάθος από τον Αγκάμεζ, κατέκτησαν το σετ με 25-19.

Με διαδοχικούς πόντους από τον Τόρες ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 7-4, 8-5 και με άσο από τον ίδιο 9-5 στο ξεκίνημα του 3ου σετ. Ο Τόρες συνέχισε να οδηγεί τον ΠΑΟΚ, κάνοντας με τον 10ο πόντο του το 13-8 και με την άστοχη επίθεση από τον Νανόπουλο έγινε το 14-8. Με επιθέσεις από τον Ερνάντες, τον Τζέντρικ και τον Τόρες ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά στο 17-10, με δύο σερίς άσους διά χειρός Ερνάντες, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 20-11, με επίθεση από τον Μούχλια έγινε το 24-15 και μετά τον επιτυχημένο πρώτο χρόνο από τον Κόλεφ το σετ έκλεισε με 25-18.



Στο 3ο σετ με άσο από τον Σχούτεν έγινε το 4-3 υπέρ του Μίλωνα και με το μπλοκ από τον Πετρέα στον Ερνάντες, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 5-4, ο Ερνάντες με μπλοκ άουτ έκανε το 10-9 για τον ΠΑΟΚ.

Ο Σχούτεν έχοντας ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά του, ο Μίλων προσπέρασε με 11-10 και με το λάθος από τον Τόρες οι γηπεδούχοι πήγαν στο 12-10. Ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα και με άσο από τον Κόλεφ ισοφάρισε 12-12.

O Αγκάμεζ με πρώτο χρόνο έκανε το 16-15, οι ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν πόντο-πόντο, όμως το μπλοκ από τον Τόρες και ο άσος από τον Κοκκινάκη, έδωσαν προβάδισμα 19-17 στον ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν 19-19 και με το λάθος από τον Τόρες, ο Μίλων προηγήθηκε με 21-20. Ο Νανόπουλος πήρε το μπλοκ άουτ για το 22-21, με τον Ερνάντες να ισοφαρίζει 22-22.

Με νέο κερδισμένο μπλοκ άουτ από τον Νανόπουλο έγινε το 23-22, το λάθος από τον Σχούτεν και την επίθεση από τον Ερνάντεζ ο ΠΑΟΚ έφθασε στο 24-23 και σε match ball.

Ο Νανόπουλος διατήρησε την ελπίδα για τον Μίλωνα, 24-24, ο Αγκάμεζ έφερε νέα ισοπαλία (25-25), ο Πολούγιαν «έσβησε» την 3η ευκαιρία του ΠΑΟΚ (26-26) και ο Ουκρανός έφερε τον Μίλωνα σε set ball (27-26).

Όμως ο Ερνάντες ισοφάρισε (27-27), με άσο έκανε το 29-28 για τον ΠΑΟΚ και με το μπλοκ από τον Τζέντρικ ο «Δικέφαλος» έκλεισε το σετ με 30-28, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.



Διαιτητές: Κουτσούλας, Ράντσιου. Διαιτητής Challenge: Βουδούρης. Παρατηρητής: Μαυρικίδης. Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας. Γραμματεία: Θεοδωρίδου

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 16-21, 26-24

2ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 19-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 18-25

4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-20, 28-30

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 12 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (26-24, 19-25, 18-25, 28-30) σε 118'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 8 (3/4 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σχάουτεν 18 (14/31 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 11 (10/12 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 16 (13/22 επ., 3 άσσοι, 47% υπ. - 35% άριστες), Πολουγιάν 12 (11/22 επ., 1 μπλοκ, 34% υπ. - 16% άριστες) / Βελούδης (λ, 46% υπ. - 31% άριστες), Θεοδόσης, Μαντελίδης, Σουσουρίδης, Δοροβάτας (60% υπ. - 20% άριστες).

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 7 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 8 (6/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 40% άριστες), Τόρες 13 (8/14 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 24% υπ. - 18% άριστες), Κόλεφ 10 (6/14 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντεζ 25 (19/36 επ., 6 άσσοι) / Μιχελάκης (λ, 59% υπ. - 41% άριστες), Καρασαββίδης, Μπόνιας, Μούχλιας 1 (1/1 επ.).



