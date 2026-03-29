Αλεξάκου: «Πήραμε φόρα και δεν θα σταματήσουμε»

Οι δηλώσεις της Ευφροσύνης Αλεξάκου μετά τη σπουδαία νίκη - πρόκριση του ΖΑΟΝ επί του Ολυμπιακού.

Ο ΖΑΟΝ έκανε την υπέρβαση, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού στο Ζηρίνειο με 3-0 σετ κι αφού έκανε το 2-0 στη σειρά προκρίθηκε στα ημιτελικά της Volley League. Πρώτη σκόρερ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ήταν η Ευφροσύνη Αλεξάκου, η οποία σημείωσε 17 πόντους, με τρία μπλοκ.

Η 26χρονη ακραία στις δηλώσεις της στάθηκε στο «διπλό» στο Ρέντη και αναφέρθηκε στη συνέχεια των Play Off.

Οι δηλώσεις της Ευφροσύνης Αλεξάκου

«Δεν ξέρω τι να πω αλήθεια. Για να πω την αλήθεια το ονειρευόμασταν και αφού το κάναμε πράξη στο Ρέντη αρχίσαμε να το πιστεύουμε ακόμη περισσότερο.

Σήμερα παίξαμε το καλύτερο βόλεϊ που έχουμε παίξει έως τώρα. Πάμε για το επόμενο τώρα, πήραμε φόρα και δεν θα σταματήσουμε».