Ο ΖΑΟΝ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή του, Χαράλαμπο Μυτσκίδη μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο ΖΑΟΝ ήταν η μεγάλη έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα της Novibet Volley League, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης όπου ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 3-0 νίκες. Η χρονιά ήταν πολύ πιο πετυχημένη από όσο ονειρεύονταν οι άνθρωποι της ομάδας, ωστόσο ο Χαράλαμπος Μυτσκίδης δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της και την ερχόμενη σεζόν.

Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως οι δύο πλευρές δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους, με τον Έλληνα κόουτς να αποχωρεί από τον ΖΑΟΝ μιας και ολοκληρώθηκε η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΖΑΟΝ ανακοινώνει ότι, με την ολοκλήρωση της ιδιαίτερα επιτυχημένης αγωνιστικής περιόδου και την εκπλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, ολοκληρώθηκε και η συνεργασία του Σωματείου με τον προπονητή Χαράλαμπο Μυτσκίδη, καθώς η μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας δεν θα ανανεωθεί.

Ο ΖΑΟΝ ευχαριστεί θερμά τον κ. Μυτσκίδη για την εξαιρετική συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Η συμβολή του στην αγωνιστική πορεία και στις επιτυχίες του συλλόγου υπήρξε καθοριστική.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας».