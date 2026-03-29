Κοβάσεβιτς: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ψυχολογική προετοιμασία»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάσεβιτς, μετά τον αποκλεισμό από τον ΖΑΟΝ.

Ο ΖΑΟΝ έκανε σπουδαία έκπληξη, καθώς υπέταξε τον Ολυμπιακό στο Ζηρίνειο με 3-0 σετ, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Volley League. Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, Μπράνκο Κοβάσεβιτς, στις δηλώσεις του μετά το ματς ανέλαβε τις ευθύνες του για την ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας του.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ψυχολογική προετοιμασία. Ο ΖΑΟΝ ήταν καταπληκτικός σήμερα, το αξίζουν και τους εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια.

Εμείς είχαμε ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που δεν μας βοήθησαν καθόλου και μας οδήγησαν σε πάρα πολλά λάθη», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.