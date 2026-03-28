Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 2-1 σετ και 10-7 στο τάι μπρέικ, κατάφερε να κερδίσει με 3-2 τον Ολυμπιακό και να κάνει το 2-0 στις νίκες θέλοντας ακόμα μία για να προκριθεί στον τελικό της Novibet Volley League.

Σε ένα μεγάλο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής από το «Μελίνα Μερκούρη» και να κάνει το 2-0 στις νίκες στην ημιτελική σειρά με τον Ολυμπιακό για τη Novibet Volley League. Οι «πράσινοι» παρότι ήταν πίσω με 2-1 και 10-7 στο τάι μπρέικ επικράτησαν με 3-2 (21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15) και αν κερδίσουν την επόμενη Τετάρτη στο Μετς θα κάνουν το 3-0 και θα προκριθούν στον τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους πάλεψαν αλλά δεν απέτρεψαν την 8η συνεχόμενη ήττα τους στο πρωτάθλημα από τον αιώνιο αντίπαλο και πλέον βρίσκονται για τα καλά με την πλάτη στον τοίχο.

Ανέτρεψε το -4 και έκανε με άνεση το 1-0 ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που αρχικά ανήκε στους γηπεδούχους οι οποίοιο μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμα και με τέσσερις πόντους (11-7). Κάπου εκεί όμως η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πίεσε σε μεγάλο βαθμό τον Πέριν στην υποδοχή με τον Καναδό να είναι ασταθής και έφτασε και μάλιστα με άνεση στο 0-1 παίρνοντας το σετ με 25-21. Ένα σετ που κατακτήθηκε γιατί οι «πράσινοι» είχαν πλουραλισμό στην επίθεση με τον Σπίριτο να βάζει όλους τους παίκτες στο παιχνίδι, ενώ οι γηπεδούχοι έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο.

Με φοβερό Ατανασίεβιτς το 1-1 ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε το ίδιο δυνατά όπως και στο πρώτο όμως αυτή την φορά κράτησε το προβάδισμα που πήρε. Και το κράτησε γιατί είχε έναν εξαιρετικό Ατανασίεβιτς. Ο Σέρβος διαγώνιος ήταν ασταμάτητος, δεν πρέπει να έχασε επίθεση, ενώ δίπλα του και ο Τζούριτς που με συνεχόμενα μπλοκ στον Νίλσεν είχε τις απαντήσεις όταν ο Παναθηναϊκός μείωνε. Έτσι οι Πειραιώτες δεν δυσκολεύτηκαν να ισοφαρίσουν σε 1-1 παίρνοντας το σετ επίσης με 25-21, όπως είχαν κάνει και οι «πράσινοι» στο πρώτο.

Ντερμπάρα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες το τρίτο

Σε αντίθεση με τα δύο πρώτα, στο τρίτο είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Με τον Καβάνα και τον Σπίριτο να μοιράζουν μαεστρικά το παιχνίδι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι οι γηπεδούχοι να καταφέρουν να πάρουν ένα προβάδισμα τριών πόντων (17-14). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν μείωσαν στον πόντο και από εκείνη την στιγμή μέχρι το τέλος οι γηπεδούχοι έκαναν το +2, οι φιλοξενούμενοι μείωναν στον πόντο μέχρι να φτάσουμε στο 24-23 με τον Γιάντσουκ με λάθος σερβίς να κάνει το 25-23 και το 2-1 για τον Ολυμπιακό.

Πήρε από νωρίς το προβάδισμα, το κράτησε και έκανε το 2-2

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που μπήκε από νωρίς πιο δυνατά και πήρε μια διαφορά που έφτασε τους τρεις πόντους )9-12) με τον Ανδρεόπουλο να είναι κομβικός σε αυτό. Οι Πειραιώτες έμειναν στον πόντο ή στους 2 μέχρι και το 16-18, όταν ο οι «πράσινοι» πήραν ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, την έφτασαν μέχρι τους 5 πόντους (19-24), για να πάρουν το σετ με 20-25 και να ισοφαρίσουν σε 2-2 στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Με φοβερή ανατροπή πήρε τη νίκη ο Παναθηναϊκός

Στο πέμπτο και έτσι και αλλιώς τελευταίο σετ του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ξεκίνησε πιο δυνατά και κατάφερε στην αλλαγή του τερέν να είναι μπροστά με 3 (8-5), δείχνοντας έτοιμος για τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς. Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα έφτασαν ακόμα πιο κοντά στη νίκη κάνοντας το 10-7, αλλά εκεί μίληξσε το κρύο αίμα του Πάτρικ Γκάσμαν. Ο Αμερικανός πήγε στο σερβίς και συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνει το 10-10. Το ματς πήγε πόντο πόντο μέχρι το 12-12, όταν ο εξαιρετικός μέχρι τότε Καβάνα έκανε δύο συνεχόμενες πάσες στον Σέντλατσεκ και όχι στον Ατανασίεβιτς, ο Κροάτης δέχθηκε ισάριθμα μπλοκ ένα πόντος και το άλλο σπάσιμο για να πάρουν το πόντο οι «πράσινοι» και ο Σέρβος με λάθος δικιά του επίθεση έκανε το 12-15 με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την μεγάλη νίκη.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσους, 56 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 7 άσους, 63 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Σέντλατσεκ 13 (12/26 επ., 1 άσος, 43% υπ. – 43% άριστες), Πέριν 9 (8/22 επ., 1 άσος, 23% υπ. – 16% άριστες), Ατανασίεβιτς 30 (26/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2/2 επ.), Τζούριτς 10 (3/7 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 65% υπ. – 55% άριστες), Πιτακούδης 1 (1/1 επ.), Κουμεντάκης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 75% άριστες), Ζουπάνη, Δαλακούρας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (6/13 επ., 1 άσος), Γιάντσουκ 27 (25/37 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες), Νίλσεν 19 (16/33 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (2/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπιρίτο 3 (1/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 47% υπ. – 47% άριστες) / Χανδρινός (λ., 54% υπ. – 38% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 11 (7/10 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 36% άριστες).

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

1ος ημιτελικός: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 28-26)

2ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3 (21-25, 25-21, 25-23, 20-25, 12-15)

3ος ημιτελικός: 1/4 21:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

4ος ημιτελικός: 4/4 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (αν χρειαστεί)

5ος ημιτελικός: 8/4 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (αν χρειαστεί)