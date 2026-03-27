Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ μετά το πρώτο σετ επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 και ισοφάρισε την σειρά των ημιτελικών της Novibet Volley League σε 1-1. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκριση στον τελικό.

Ένας φοβερός ΠΑΟΚ όχι μόνο κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στον πρώτο ημιτελικό, αλλά και το χαμένο πρώτο σετ, αλλά επικράτησε με 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) του Μίλωνα και έκανε το 1-1 στην σειρά των ημιτελικών της Novibet Volley League. Μια σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες με το επόμενο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 1/4 στη Νέα Σμύρνη.

Προσπάθησε να κάνει την ανατροπή αλλά ο Μίλωνας πήρε το προβάδισμα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Μίλωνας μπήκε εξαιρετικά και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς ένα προβάδισμα που έφτασε ακόμα και τους 5 πόντους (10-15). Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν μειώνοντας στον πόντο (17-18), όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου προβάδισμα τριών πόντων. Ένα προβάδισμα που αυτή την φορά το κράτησαν και με 21-25 έκαναν το 0-1.

Αντίδραση μεγάλης ομάδας και 3-1

Από εκείνο το σημείο είδαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ με τον Κοβάσεβιτς να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και να στέκεται δίπλα στον ήδη εξαιρετικό Ερνάντες. Οι Θεσσαλονικείς φάνηκαν να κάνουν με άνεση το 1-1 παίρνοντας διαφορά που έφτασε τους 8 πόντους, αλλά ο Μίλωνας επέστρεψε, έφτασε στο σημείο να ισοφαρίσει σε 23-23 με τον Κοκκινάκη και τον Κοβάσεβιτς να κάνουν το 25-23 και να ισοφαρίζουν.

Ουσιαστικά το σετ αυτό και το πως κατακτήθηκε, τελείωσε και το ματς, καθώς στην συνέχεια οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 3-1 και ισοφαρίζοντας έτσι σε 1-1 την σειρά των ημιτελικών.