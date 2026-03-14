Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ και έκανε το 1-0 στον δεύτερο ημιτελικό.

Υπόθεση των γηπεδούχων ήταν οι πρώτοι ημιτελικοί της Volley League. Μετά τον Παναθηναϊκό και το 3-1 επί του Ολυμπιακού και ο δεύτερος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Μίλωνας πήρε προβάδισμα επικρατώντας ακόμα πιο άνετα του 3ου ΠΑΟΚ με 3-0 (25-22, 25-22, 25-22). Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα πήρε προβάδισμα πρόκρισης με την σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες και το επόμενο παιχνίδι να είναι να διεξαχθεί σε 15 μέρες στο Παλατάκι.

Στα του αγώνα ουσιαστικά και στα τρία σετ είδαμε το ίδιο πράγμα. Τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ως ένα σημείο μαζί, με τον ΠΑΟΚ να αντέχει στο δυνατό σερβίς των γηπεδούχων και τους «πράσινους» να παίρνουν στην συνέχεια την διαφορά, να την κρατάνε και να φτάνουν έτσι στο άνετο 3-0.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σούτεν που είχε 17 πόντους και τον ακολούθησε ο Πολούγιαν με 14. Για τους ηττημένους ο Ερνάντες ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων έχοντας 13, με τον Κοβάσεβιτς να μένει μακριά από τον καλό του εαυτό και να σταματάει στους 7.