Μετά από 12 χρόνια, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα τελευταία χρόνια το τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού είναι συνυφασμένο με το όνομα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, ο οποίος το ανέλαβε σε μία από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας του και το οδήγησε σε μία από τις πιο επιτυχημένες, έχοντας κατακτήσει 9 τίτλους τα 6 τελευταία χρόνια, με το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Φλοίσβο να είναι ο τελευταίος.

Η ολοκλήρωση των play offs του πρωταθλήματος, σε μερικές εβδομάδες από τώρα, δεν θα σηματοδοτήσει μόνο το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και το τέλος της εποχής Ανδρεόπουλου στο «τριφύλλι», ο οποίος μετά από 12 χρόνια, θα αποχωρήσει από τον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας. Κάτι που ουσιαστικά ανακοίνωσε ο ίδιος ο 61χρονος προπονητής, μιλώντας στην εκπομπή «Σπορτ Σίτι», στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84».

Εκεί λοιπόν ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος...

Να σου κάνω μία δύσκολη ερώτηση. Πως αισθάνεσαι τώρα που θα φύγεις από τον Παναθηναϊκό; Μπορείς να ξαναγυρίσεις στην Εθνική. Έκλεισε ο κύκλος του. Θεώρησαν στον Παναθηναϊκό πως έκλεισε ο κύκλος του και προσλάβαν τον Ιταλό Αναστάζι. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά το παραδέχονται. Είναι κοινό μυστικό. Κλείνει ο κύκλος σου, κατά κάποιο τρόπο. Τι γίνεται; Κλείνουμε σε άλλη ομάδα, μένουμε στον Παναθηναϊκό;

«Την δεδομένη στιγμή είναι δύσκολη η ερώτηση. Γιατί; Αυτό που είπα και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όταν προσπάθησαν να με ενημερώσουν, είναι οτι δεν θέλω να ακούω τόποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία στιγμή του Κυπέλλου και του Πρωταθλήματος που θέλω να είμαι 100% αφοσιωμένος στην ομάδα. Πιστεύω οτι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν θέλω να ακούω το παραμικρό. Δεν θέλω να χάσω το μυαλό μου από την ομάδα. Ακόμα βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Αφήνω το χρόνο να κυλάει, να κάνω καλά την δουλειά μου. Πετύχαμε τον ένα στόχο που είχαμε, θα παλέψουμε και για τον δεύτερο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε και ο χρόνος να κυλήσει ήρεμα. Έχω την λογική του ώριμου φρούτου».

Μάλιστα, στη συνέχεια όταν του επισημάνθηκε το γεγονός οτι για πρώτη φορά είναι αφοσιωμένος στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και όχι στον προγραμματισμό της νέας σεζόν, εξέφρασε την σιγουριά του πως ήδη γίνονται κινήσεις, συμπληρώνοντας πως «μπορεί να έχει κλείσει και η ομάδα της νέας σεζόν».

Οι τίτλοι του Ανδρεόπουλου ως προπονητής του Παναθηναϊκού

Πρωταθλήματα: 3 (2020, 2022, 2025)

Κύπελλα Ελλάδας: 1 (2026)

Λιγκ Καπ 4 (2020, 2022, 2023, 2024)

Σούπερ Καπ (2022)

Ποιος είναι ο Αντρέα Αναστάζι

Ο Αντρέα Αναστάζι αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Γεννημένος το 1960 στην Ιταλία, ξεκίνησε ως παίκτης, όμως η προπονητική ήταν αυτή που τον ανέδειξε σε κορυφαίο όνομα του χώρου. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε την δεύτερη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000, ενώ έχει 2 χρυσά σε World League και άλλα τόσα σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Με την Ισπανία κατέκτησε 1 Ευρωπαϊκό και με την Πολωνία 1 World League το 2012. Συνολικά σε εθνικό επίπεδο με τις Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία που έχει αναλάβει έχει 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και μόνο με το Βέλγιο, δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια διάκριση. Σε συλλογικό επίπεδο τώρα, έχει 2 Κύπελλα Πολωνίας με την Γκντανσκ, 1 Σούπερ Καπ, ενώ με την Περούτζια κατέκτησε 1 Σούπε Καπ Ιταλίας και 1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.