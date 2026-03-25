Ο Άρης νίκησε τον Μίλωνα κι όλο πιο κοντά η παραμονή

Ο Άρης επικρατώντας επί του Μίλωνα με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη, απέχει μια νίκη από την παραμονή στη Volley League γυναικών.

Μία νίκη μακριά από τη παραμονή του στη Volley League γυναικών βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος στον πρώτο αγώνα των play out για τις θέσεις 9-10, νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ.

Οι «κιτρινόμαυρες» την Κυριακή 29/3 στο κλειστό της Μίκρας θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Ο Μίλων θα χρειαστεί να κάνει το διπλό στη Θεσσαλονίκη για να έχει άλλη μία ευκαιρία στη σειρά με τον Άρη, σε διαφορετική περίπτωση θα παίξει με το Μαρκόπουλο για την παραμονή.

Κρίσιμο για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν το δεύτερο σετ με τον Μίλωνα να μην μπορεί να ισοφαρίσει για να δώσει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 8-2 και 16-12, όμως ο Άρης με την Ζαντοροζνάι ισοφάρισε σε 17-17. Η Σάρις έδωσε δύο σετ μπολ στον Μίλωνα (24-23, 25-24), όμως ο Άρης απάντησε με σερί 0-3 για να το 25-27.

Στο πρώτο και στο τρίτο σετ οι αθλήτριες του Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ είχαν από την αρχή τον έλεγχο, φτάνοντας στο τελικό 0-3 μετά από 90 λεπτά αγώνα.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μεταξά, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Κώτσιας, Πολάτος, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 12-16, 13-21, 20-25

2ο σετ: 8-2, 16-12, 20-21, 25-27

3ο σετ: 6-8, 10-16, 16-21, 19-25

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 6 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 19-25) σε 90′

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Λεονταρίδου 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σάρις 15 (14/38 επ., 1 μπλοκ), Σαλκούτε 8 (7/26 επ., 1 άσσος, 67% υπ. – 50% άριστες), Ζαφειρίου 3 (3/34 επ., 50% υπ. – 21% άριστες), Αργυρίου 10 (6/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 5 (4/4 επ., 1 άσσος) / Χάνα (λ, 36% υπ. – 18% άριστες), Σκουλούδη, Κούλερκαν 1 (1 μπλοκ).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ): Όλουτς 18 (16/36 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. – 31% άριστες), Πολυνοπούλου 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ), Μερτέκη 10 (8/27 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ. – 20% άριστες), Ξανθοπούλου 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 17 (14/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Έριτς 3 (2/5 επ., 1 άσσος) / Γεωργιάδου (λ, 63% υπ. – 37% άριστες), Ευθυμιοπούλου.

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Παπαδόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων): «Νομίζω ότι έχουμε κάνει λίγα πράγματα στην επίθεση. Το σέρβις ήταν καλό, η αποτελεσματικότητα στην υποδοχή δεν ήταν άσχημη, αλλά το θέμα είναι το ποιος θα είναι πιο δυναμικός πάνω στο φιλέ. Αυτό εμάς μας έλειψε, ο Άρης ήταν πιο επιθετικός σε αυτές τις καταστάσεις, ήταν πιο δυναμικός και αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε.

Δεδομένα έχουμε ζητήματα με αθλήτριες που έχουν προπονηθεί λίγο, αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα αρνητικό match point. Πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και να διεκδικήσουμε την ισοφάριση. Προφανώς δεν είχε τελειώσει τίποτα και ούτε θα είχε τελειώσει τίποτα αν είχαμε κερδίσει. Πολλά πράγματα πλέον σε αυτές τις σειρές δεν έχουν να κάνουν με τακτική, καταλαβαίνετε τι εννοώ».

Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ (Α.Σ. Άρης): «Συγχαρητήρια στον Μίλωνα, πάλεψαν και δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Συγχαρητήρια και στη δική μου ομάδα, ξεκινήσαμε συγκεντρωμένοι, το δεύτερο σετ ήταν δύσκολο αλλά μου άρεσε το πως επιστρέψαμε, δεν σταματήσανε οι αθλήτριες μου να το πιστεύουν. Ξεκινήσαμε ήρεμα στο τρίτο σετ, κάναμε πολύ λίγα λάθη και τελειώσαμε με τον τρόπο που θέλαμε. Στον επόμενο αγώνα θα είμαστε στο γήπεδο μας, θα έρθουν στην πόλη μας, αλλά θα παλέψουμε να κερδίσουμε».

Volley League Γυναικών – Play Out 9-10

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Άρης 0-3 (20-25, 25-27, 19-25)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Μίκρας, 16.30: Α.Σ. Άρης – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (1-0 νίκες)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 21.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Άρης



