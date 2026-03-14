Παναθηναϊκός: Το εξαιρετικό σερβίς και ο πάγκος, του έδωσαν το προβάδισμα στην σειρά

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού και να κάνει το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών σε ένα παιχνίδι που σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε στο εξαιρετικό σερβίς των «πράσινων» και στις λύσεις που βρήκε ο Ανδρεόπουλος από τον πάγκο. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Στα πράσινα βάφτηκε ο πρώτος ημιτελικός στην Volley League, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 3-1 και να παίρνει προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό έχοντας φυσικά ως στόχο να κάνει το δύο στα δύο μετά και την περσινή κατάκτηση. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πήρε μια νίκη που εκτός από το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών, τον ανεβάζει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά, καθώς όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν η 7η συνεχόμενη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Πριν όμως πάμε στους «πράσινους» και το τι ήταν αυτό που τους οδήγησε στη νίκη, πάμε πρώτα στους ηττημένους. Οι Πειραιώτες που φέτος δεν έχουν κερδίσει κάποιο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, όταν βρέθηκαν κοντά στο να ισοφαρίσουν σε 2-2 και να στείλουν το ματς στο τάι μπρέικ, ήταν σαν να... φοβήθηκαν να το κάνουν. Δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να είσαι μπροστά με 23-19 και μάλιστα με συνεχόμενους άσους του Χασμπάλα, κάτι που σημαίνει πως ψυχολογικά είσαι στα πάνω σου και να μην μπορείς να κάνεις το βήμα παραπάνω.

Αυτό είπε και σωστά ο Αντώνης Βουρδέρης, καθώς το να μην μπορεί η ομάδα του να κάνει το επόμενο βήμα όταν... καίει η μπάλα, έγινε και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ το οποίο επίσης έχασε. Φταίει η ψυχολογία; Φταίει το ότι ο Καβάνα ναι μεν είναι ποιοτικός, σίγουρα δεν είναι Τράβιτσα; Μπορούμε να πούμε πως φταίνε πολλά. Ωστόσο όταν μια τόσο σημαντική διαφορά ειδικά για το βόλεϊ ανδρών, χάνεται για ακόμα μία φορά, το πρόβλημα είναι μεγάλο και συνεχώς μεγαλώνει, όσο αυτό συνεχίζεται. Το θετικό για τους «ερυθρόλευκους» είναι πως υπάρχει διακοπή λόγω του Κυπέλλου, ωστόσο θα πρέπει να βρεθεί άμεσα ο τρόπος να μπορεί η ομάδα να πίνει νερό όταν φτάνει στην βρύση και όχι να σπάει μόνος του την κανάτα.

Βέβαια στην προκειμένη δεν την έσπασε μόνος του, για να πάμε φυσικά και στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» παρότι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο αντέδρασαν με τα δύο σημαντικά ατού που έχουν έναντι των αντιπάλων τους. Αρχικά το σερβίς που όταν τους πιάσει δεν μπορεί κανείς να τους σταματήσει, αλλά φυσικά και το βάθος στον πάγκο. Όταν ο Γιάντσουκ που ξεκίνησε εντυπωσιακά κάνοντας εξαιρετικά πράγματα στο πρώτο σετ, έπεσε κατακόρυφα, υπήρχε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος όχι απλά για να τον αντικαταστήσει επάξια, αλλά και για να πάρει κρίσιμους πόντους, όπως και τον τελευταίο που έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του.

Όταν ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν να ρισκάρει ακόμα περισσότερο από την τελική γραμμή, μπήκε ο άνθρωπος-σερβίς, ο Σταύρος Κασαμπαλής που έκανε αρχικά το 27-26 και δυσκόλεψε την υποδοχή των «ερυθρολεύκων» για να κάνει όπως αναφέραμε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος το 28-26. Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι, αυτός ο πρώτος ημιτελικός δεν ήταν φοβερός από πλευράς ποιότητας, με εξαίρεση το τέταρτο σετ που ήταν απίστευτο. Όχι μόνο γιατί είδαμε μεγάλη μάχη και πανέμορφες φάσεις, αλλά γιατί είδαμε και λίγα λάθη.

Ήταν ένα σετ αντάξιο των δύο ομάδων που από την άλλη έδειξε και την εικόνα που έχουν φέτος στο πρωτάθλημα. Από την μία ο Παναθηναϊκός να μην τα παρατάει μέχρι να παρθεί και ο τελευταίος πόντος και από την άλλη ο Ολυμπιακός να φτάνει μια ανάσα από το να πάρει το σετ ή και τη νίκη σε άλλα ματς, χωρίς όμως να μπορεί να τα καταφέρει. Και εδώ φαίνεται η διαφορά στους δύο πασαδόρους που είχαν και έχουν οι Πειραιώτες. Από την μία ο πολύ καλός Καβάνα που φυσικά και είναι υψηλού επιπέδου και από την άλλη ο Τράβιτσα που πάντα ή σχεδόν πάντα στα κρίσιμα έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις και οδηγούσε τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη.

Φυσικά ακόμα είμαστε στην αρχή, καθώς με το 1-0 δεν προκρίθηκε ποτέ κανείς, αλλά η εικόνα που έχουν αυτή την στιγμή οι δύο ομάδες είναι πως οι «πράσινοι» δείχνουν να το πιστεύουν περισσότερο και κυρίως να έχουν τις λύσεις στα δύσκολα για να το πετύχουν. Τώρα αν θα παίξει ρόλο η κούραση του Final Four Κυπέλλου και η όποια ψυχολογική μετάπτωση υπάρχει, θα φανεί σε λίγες ημέρες. Γιατί εμείς πάντα σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε τώρα και όχι αυτά που ίσως γίνουν στο μέλλον.

ΥΓ: Μεγάλη διαφορά στους δύο διαγώνιους, κάτι που σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με την πάσα. Ο Καβάνα έδωσε 27 μπάλες στον Ατανασίεβιτς που είχε 14 πόντους με 52% και ο Σπίριτο 31 στον Νίλσεν που είχε 23 με το εντυπωσιακό 65%. Ουσιαστικά τα σερβίς και η διαφορά στους πόντους των διαγωνίων έκρινε σε μεγάλο βαθμό την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

ΥΓ1: Αν ο Γιάντσουκ είχε διάρκεια δεν θα έπαιζε στην Ελλάδα γιατί παίκτης με τέτοια προσόντα θα ήταν και μάλιστα πρωταγωνιστής στην Ιταλία ή στον Πολωνία. Το θετικό είναι πως ο Ανδρεόπουλος πλέον το διαχειρίζεται πολύ καλύτερα από ότι όταν οι «πράσινοι» είχαν κάνει την κοιλιά, βγάζοντάς τον να... ξελαμπικάρει. Βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει ισάξιος αντικαταστάτης και ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ξεκάθαρα είναι.

ΥΓ2: Οι Νίλσεν και Γκάσμαν είναι βασικοί λόγοι για το πως κατακτήθηκε το περσινό πρωτάθλημα και θα είναι και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αν πάρει και το φετινό. Ειδικά ο Αμερικανός κεντρικός κάνει εξαιρετικό δεύτερο μισό και ειδικά από το σερβίς είναι απίστευτος…