Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Σαντορίνη και με σκορ 3-1 σετ επί του ΑΟ Θήρας κάνοντας το 2-0 στα ημιτελικά παίρνοντας την πρόκριση στους τελικούς της Volley League γυναικών.

Αν και ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε και επικράτησε με 3-1 σετ (25-18, 15-25, 23-25, 19-25). Με τη νίκη αυτή οι «πράσινες» έκαναν το 2-0 στους ημιτελικούς και πέρασαν στους τελικούς της Volley League γυναικών όπου θ' αντιμετωπίσουν τον ΖΑΟΝ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο σετ και με πόντους της Μπένετ προηγήθηκε νωρίς (2-5). Ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε, ισοφάρισε (8-8) και πέρασε μπροστά (13-12), εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα στην υποδοχή των φιλοξενούμενων. Με σερί πόντων και πρωταγωνίστρια τη Γενιτσαρίδη, η ομάδα της Σαντορίνης αύξησε τη διαφορά (17-12) και κατέκτησε το σετ (25-18).

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του, πήρε προβάδισμα (6-10) και παρά τη μείωση των γηπεδούχων (9-10), πέτυχε σερί που του έδωσε σημαντική διαφορά (11-18). Διατήρησε τον έλεγχο και ισοφάρισε τα σετ (15-25).

Στο τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας μπήκε καλύτερα (4-1), όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πέρασε μπροστά (9-11). Παρά τη μείωση (18-19), οι «πράσινες» ξέφυγαν ξανά (18-23) και πήραν το σετ (23-25).

Στο τέταρτο σετ, μετά από ισορροπημένη αρχή (9-9), ο Παναθηναϊκός ανέκτησε τον έλεγχο (13-18), αύξησε τη διαφορά (14-22) και έφτασε στη νίκη (19-25) και την πρόκριση.

