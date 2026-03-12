Κατάμεστο θα είναι το κλειστό της Γλυφάδας για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν sold out.

Το ότι το κλειστό της Γλυφάδας στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλεφόλια θα ήταν κατάμεστο θεωρούταν δεδομένο. Από την στιγμή που οι «πράσινες» πήραν τα δύο σημαντικά σετ, το sold out ήταν θέμα χρόνου (όχι πως δεν θα γινόταν και να έχαναν ακόμα και με 3-0).

Ένα sold out που ανακοινώθηκε και επίσημα με το «Μάκης Λιούγκας» να είναι κατάμεστο την άλλη Τετάρτη στις 19:00 ημέρα που ο Παναθηναϊκός θα παλέψει απέναντι στην ισχυρή Βαλεφόλια για να κατακτήσει το πρώτο του Ευρωπαϊκό.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί ότι εξαντλήθηκαν τα μαγικά χαρτάκια για τον δεύτερο τελικό με την Ιταλική ομάδα.

Η δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού ήταν τεράστια και τα εισιτήρια του αγώνα έγιναν ανάρπαστα».