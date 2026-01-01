Ερνάντες στο Gazzetta: «Θα παλέψουμε με την ψυχή μας για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα»

«Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή έδειξαν πόσο με ήθελαν στην ομάδα»

Φερνάντο τι σε έκανε να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ;

«Πολλά είναι αυτά που με έκαναν να πω το ναι με πιο βασικό την προσέγγιση που μου έγινε. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιάννης (Τακουρίδης) και ο Κοκκινάκης μου μίλησαν για ένα καλό πρότζεκτ για φέτος, και έπειτα μαζί με τον Αχιλλέα (σ.σ. τον Αχιλλέα Τζήκα), τον μάνατζερ του συλλόγου, μιλήσαμε για το συμβόλαιο. Για μένα ήταν πολύ καλή ιδέα και δέχτηκα, και φυσικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπώ πολύ και ήθελα να επιστρέψω. Ο βασικός λόγος θα ξαναπώ ήταν ο τρόπος που μου μίλησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, καθώς μου έδειξαν το πόσο με ήθελαν στην ομάδα».

Τα πράγματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν όπως τα περίμενες, καλύτερα ή χειρότερα;

«Καλύτερα, φυσικά και το εννοώ. Η ατμόσφαιρα, οι συμπαίκτες, το πρότζεκτ, η οργάνωση, όλα είναι πολύ καλά, ακόμα καλύτερα και από όσο τα περίμενα».

Πως είναι το κλίμα στην ομάδα και πόσο σας στηρίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ;

«Πιστεύω ότι στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό πρέπει να δίνεις για να λαμβάνεις, και από την πρώτη μέρα η διοίκηση του ΠΑΟΚ και οι συμπαίκτες μου μου έδωσαν όλα τα εφόδια για να κάνω τη δουλειά μου, και γύρω από αυτό ο κόσμος και οι οπαδοί άρχισαν να μας στηρίζουν. Μέχρι τώρα όλα είναι καλά και μου αρέσει. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, ο Αχιλλέας (Τζήκας), αλλά και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας είναι δίπλα μας και εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι που μας αναλογεί».

Κάνατε δύο σημαντικές προσθήκες με Κοβάσεβιτς Τζέντρικ. Ακόμη δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το ΠΑΟΚ, αλλά εσύ τι πιστεύεις για την ομάδα σου και που μπορείτε να φτάσετε;

«Είμαστε μια ομάδα που πιστεύει στη δύναμή της ως σύνολο, όλοι οι παίκτες, το επιτελείο και η διοίκηση είμαστε ένα. Γι' αυτό μέχρι τώρα κάνουμε καλή δουλειά, αλλά φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε για το καλύτερο και να ονειρευόμαστε τον πιο σημαντικό στόχο, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Όλοι οι παίκτες μας έχουν ταλέντο και το δείχνουν σε κάθε αγώνα, αλλά σίγουρα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως ομάδα, αυτό περιμένω. Για την ακρίβεια δεν το περιμένω, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το πετύχουμε».

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Γιόσκο Μελενκόσκι στον πάγκο και πλέον προπονητής είναι ο Βαλάντης Μαμάμης. Πόσο έχει βοηθήσει ο νέος τεχνικός στο να αλλάξει η εικόνα της ομάδας;

«Με τον Βαλάντη νιώθω πολύ καλά, έχουμε καλή χημεία και μέχρι τώρα κάνει καλή δουλειά, κάτι που φαίνεται και στο γήπεδο. Μας έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και χαίρομαι γι' αυτόν».