Ερνάντες στο Gazzetta: «Θα παλέψουμε με την ψυχή μας για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα»
Όταν τον Μάιο του 2022 και συγκεκριμένα στις 14/5 ο Παναθηναϊκός ανακοίνωνε την απόκτηση του Φερνάντο Ερνάντες, (όπως σας είχαμε γράψει μια μέρα πριν) η αλήθεια είναι πως πολλοί δεν το πίστευαν, καθώς μετά από μια μεγάλη κρίση που πέρασε το άθλημα, ήρθε και πάλι στην χώρα μας παίκτης από το πάνω ράφι. Παίκτης που είχε αγωνιστεί και διακριθεί σε μεγάλα πρωταθλήματα όπως το ιταλικό και το τούρκικο και είχε δείξει το πόσο μεγάλος σκόρερ ήταν.
Στο «τριφύλλι» ο σπουδαίος αυτός Κουβανός διαγώνιος έμεινε δύο χρόνια κατακτώντας ισάριθμα League Cup και ένα Super Cup, ενώ την δεύτερη χρονιά αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της Volley League. Ο Ερνάντες εκτός από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, ξεχώρισε και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, ενώ αγαπήθηκε όσο λίγοι και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Και ο ίδιος από την πλευρά του δεν έκρυψε πως αγάπησε το «τριφύλλι» και δεν το έκρυψε ακόμα και όταν επέστρεψε στην χώρα μας, αλλά για λογαριασμό αυτή την φορά του ΠΑΟΚ. Στους Θεσσαλονικείς ο Ερνάντες με το καλημέρα έδειξε πως παραμένει ο σπουδαίος σκόρερ που ήταν σε όλη του την καριέρα. Ένας παίκτης ηγέτης που θα μπορέσει στα δύσκολα να σηκώσει στις πλάτες του την ομάδα και θα την οδηγήσει στις επιτυχίες.
Πριν την απόκτηση του Ούρος Κοβάσεβιτς, ουσιαστικά ο Ερνάντες ήταν ο παίκτης που έπαιρνε όλες τις επιθέσεις μετά το 20 και τις τελείωνε όλες ακόμα και αν είχε απέναντί του τριπλό μπλοκ. Ένας παίκτης γεννημένος νικητής που παίζοντας στο Μετς κόντρα στην παλιά του ομάδα, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, παρότι συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη του ΠΑΟΚ.
Ο 36χρονος σούπερ σταρ μιλάει στο Gazzetta για τους στόχους του με τη νέα του ομάδα τον ΠΑΟΚ, για το τι τον έκανε να επιστρέψει στην χώρα μας, για το πως του βγήκε το ψευδώνυμο «τίγρης» και πολλά πολλά ακόμα. Στο μόνο που δεν απάντησε ήταν το τι σκοπεύει να κάνει μόλις τελειώσει την καριέρα του και αυτό δεν το απάντησε γιατί μας είπε πως σκοπεύει να παίζει για πάντα το λατρεμένο του βόλεϊ.
Συνέντευξη στον Φώτη Καρακούση
«Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή έδειξαν πόσο με ήθελαν στην ομάδα»
Φερνάντο τι σε έκανε να επιστρέψεις στην Ελλάδα και να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ;
«Πολλά είναι αυτά που με έκαναν να πω το ναι με πιο βασικό την προσέγγιση που μου έγινε. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιάννης (Τακουρίδης) και ο Κοκκινάκης μου μίλησαν για ένα καλό πρότζεκτ για φέτος, και έπειτα μαζί με τον Αχιλλέα (σ.σ. τον Αχιλλέα Τζήκα), τον μάνατζερ του συλλόγου, μιλήσαμε για το συμβόλαιο. Για μένα ήταν πολύ καλή ιδέα και δέχτηκα, και φυσικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπώ πολύ και ήθελα να επιστρέψω. Ο βασικός λόγος θα ξαναπώ ήταν ο τρόπος που μου μίλησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, καθώς μου έδειξαν το πόσο με ήθελαν στην ομάδα».
Τα πράγματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν όπως τα περίμενες, καλύτερα ή χειρότερα;
«Καλύτερα, φυσικά και το εννοώ. Η ατμόσφαιρα, οι συμπαίκτες, το πρότζεκτ, η οργάνωση, όλα είναι πολύ καλά, ακόμα καλύτερα και από όσο τα περίμενα».
Πως είναι το κλίμα στην ομάδα και πόσο σας στηρίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ;
«Πιστεύω ότι στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό πρέπει να δίνεις για να λαμβάνεις, και από την πρώτη μέρα η διοίκηση του ΠΑΟΚ και οι συμπαίκτες μου μου έδωσαν όλα τα εφόδια για να κάνω τη δουλειά μου, και γύρω από αυτό ο κόσμος και οι οπαδοί άρχισαν να μας στηρίζουν. Μέχρι τώρα όλα είναι καλά και μου αρέσει. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, ο Αχιλλέας (Τζήκας), αλλά και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας είναι δίπλα μας και εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι που μας αναλογεί».
Κάνατε δύο σημαντικές προσθήκες με Κοβάσεβιτς Τζέντρικ. Ακόμη δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το ΠΑΟΚ, αλλά εσύ τι πιστεύεις για την ομάδα σου και που μπορείτε να φτάσετε;
«Είμαστε μια ομάδα που πιστεύει στη δύναμή της ως σύνολο, όλοι οι παίκτες, το επιτελείο και η διοίκηση είμαστε ένα. Γι' αυτό μέχρι τώρα κάνουμε καλή δουλειά, αλλά φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε για το καλύτερο και να ονειρευόμαστε τον πιο σημαντικό στόχο, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Όλοι οι παίκτες μας έχουν ταλέντο και το δείχνουν σε κάθε αγώνα, αλλά σίγουρα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως ομάδα, αυτό περιμένω. Για την ακρίβεια δεν το περιμένω, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το πετύχουμε».
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Γιόσκο Μελενκόσκι στον πάγκο και πλέον προπονητής είναι ο Βαλάντης Μαμάμης. Πόσο έχει βοηθήσει ο νέος τεχνικός στο να αλλάξει η εικόνα της ομάδας;
«Με τον Βαλάντη νιώθω πολύ καλά, έχουμε καλή χημεία και μέχρι τώρα κάνει καλή δουλειά, κάτι που φαίνεται και στο γήπεδο. Μας έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και χαίρομαι γι' αυτόν».
«Ευχαριστημένος θα είμαι αν κερδίσουμε το πρωτάθλημα»
Προσωπικά εσύ με τι θα είσαι ευχαριστημένος;
«Να κερδίσω το πρωτάθλημα. Τόσο εγώ ως άνθρωπος, όσο και ο ΠΑΟΚ ως ομάδα κοιτάζουμε μόνο την κορυφή και αυτό θέλουμε να κάνουμε, ειδικά φέτος που ο Σύλλογος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής».
Πόσο δυνατό είναι το φετινό πρωτάθλημα και αν είναι πιο δυνατό ή όχι από την τελευταία φορά που ήσουν στην χώρα μας.
«Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε που έπαιζα στον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχω δει ως τώρα είναι πως το επίπεδο του βόλεϊ στην Ελλάδα ανεβαίνει ξανά, όπως γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπουμε εξαιρετικά παιχνίδια».
Το ψευδώνυμο τίγρης από που έχει βγει και πόσο σε αντιπροσωπεύει;
«Είναι το αγαπημένο μου ζώο από παιδί. Η μεγαλύτερη και πιο δυνατή γάτα στον κόσμο. Είναι καλοί κολυμβητές και κυνηγοί, είναι αθλητές στον κόσμο των ζώων και ποτέ δεν παραδίδονται. Ταυτίζομαι πολύ με αυτό. Όσον αφορά από το που ξεκίνησε, ήταν στην Ιταλία όταν είπα ότι μέσα στο παιχνίδι είμαι σαν τίγρης και από εκείνη την στιγμή με ακολουθεί μέχρι και σήμερα».
Πως περνάς στην Θεσσαλονίκη και ποιες οι διαφορές από την ζωή στην Αθήνα;
«Δεν νιώθω διαφορά, μόνο το κρύο είναι η πραγματική διαφορά, στην Θεσσαλονίκη έχει περισσότερο. Απολαμβάνω πολύ και τις δύο πόλεις. Είναι πανέμορφες και χαίρεσαι να ζεις σε αυτές».
«Δεν είναι μυστικό πως αγαπώ τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, θέλω να γίνει το ίδια δυνατή και η σχέση μου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ»
Το δέσιμο που έχεις στην Ελλάδα με τους οπαδούς, αρχικά του Παναθηναϊκού και μετά του ΠΑΟΚ, το έχεις βιώσει πουθενά αλλού;
«Όχι, οι Έλληνες οπαδοί είναι τόσο παθιασμένοι και οι Λατίνοι όπως στην Κούβα, είναι το ίδιο, οπότε νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο, τους λατρεύω τους Έλληνες οπαδούς. Χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου γι' αυτούς».
Στο Μετς ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδειξε πως δεν σε ξέχασε και παίζοντας για πρώτη φορά αντίπαλος μετά τα δύο χρόνια στην ομάδα σε χειροκρότησε, πως το βίωσες όλο αυτό;
«Δεν είναι μυστικό ότι αγαπώ τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αν δεν πίεζαν τον σύλλογο να έρθω στην Ελλάδα, δεν θα με βλέπατε ποτέ σε αυτή τη χώρα, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και θα είμαι για πάντα. Έχω φίλους εκεί. Ελπίζω να κάνω την ίδια φιλία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος για τον οποίο παίζουμε, τα παιδιά και η νέα γενιά. Θέλω να κερδίσω τίτλους με τον ΠΑΟΚ και η σχέση μου με τους οπαδούς να είναι το ίδιο έντονη και ωραία».
Παίζει τελικά αυτό (η επαφή με τον κόσμο) ρόλο όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσει ένας παίκτης που θα υπογράψει συμβόλαιο;
«Κοίτα δεν μπορώ να σου πω για άλλους, αλλά νομίζω πως στην περίπτωσή μου, όσον αφορά την Ελλάδα ναι. Σαφώς και έπαιξε ρόλο γιατί είμαι ένας παίκτης που παθιάζομαι με τον κόσμο».
Σε εσένα πόσο σημαντικό είναι αυτό για να πάρεις την απόφαση για τη νέα σου ομάδα;
«Το ανέφερα και πριν, εννοείται πως παίζει ρόλο, αν και το βασικό είναι η πείνα για τη νίκη και τους τίτλους που θα έχει η νέα μου ομάδα. Δίνω μεγάλο βάρος σε αυτό όταν πρέπει να αποφασίσω για τον νέο σταθμό της καριέρας μου και αν αυτή η πείνα συνδυάζεται και με εξαιρετικό κόσμο, είναι το ιδανικό».
Πάμε και λίγο στην Εθνική Κούβας. Έχεις σκεφτεί τι θα μπορούσε να πετύχει αν κρατούσε όλα της τα αστέρια;
«Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολλούς καλούς παίκτες σε όλες τις γενιές μας, τώρα και πριν, και αν παίζαμε ως εθνική Κούβας, θα είχαμε τουλάχιστον 3 ομάδες ικανές να ανταγωνιστούν κάθε αντίπαλο Παγκοσμίως και σίγουρα θα παίρναμε καλά αποτελέσματα. Θα διεκδικούσαμε τρόπαια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις».
Σου λείπει ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα;
«Πήρα πολλά μετάλλια με την εθνική μου ομάδα στα 4 χρόνια που αγωνίστηκα. Το μόνο που δεν κατάφερα ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυό πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ».
Επιστρέφουμε στα του ΠΑΟΚ, ζεις καθημερινά τους τελευταίους μήνες τον Σταύρο Μούχλια που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε στη χώρα μας. Ποια είναι η γνώμη σου και τι συμβουλή θα του έδινες;
«Η αλήθεια είναι πως τον πιέζω πολύ. Του πρήζω τα συκώτια με καλό τρόπο γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα και να είναι και ανταγωνιστικός παγκοσμίως. Συνολικά οι παλιοί παίκτες τον πιέζουμε να προπονείται σκληρά και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό κάθε στιγμή. Αν συγκεντρωθεί ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι του, θα είναι ένας χρήσιμος παίκτης όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την εθνική σας ομάδα.»
Πως ξεκίνησες το βόλεϊ;
«Σε ηλικία 11 ετών, έκανα και άλλα αθλήματα, όπως συμβαίνει στην Κούβα που είναι μια αθλητική χώρα, αλλά στα 15 μου επικεντρώθηκα στο βόλεϊ και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Όχι γιατί μπορώ να ζω ως επαγγελματίας, αλλά γιατί το αγαπάω αυτό το άθλημα».
Όταν τελειώσει η καριέρα σου τι σκοπεύεις να κάνεις;
«Δεν έχω σχέδιο γιατί θα παίζω βόλεϊ για πάντα (γελάει)».
«Πιέζω τον Μούχλια γιατί πιστεύω πως μπορεί να ξεχωρίσει και σε Παγκόσμιο επίπεδο»
«Η πείνα για τη νίκη και για τίτλους είναι το μεγάλο μου κίνητρο»
Έχοντας πετύχει πολλά πράγματα στην καριέρα σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου και τι είναι αυτό που σου δίνει κίνητρο για να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο;
«Η πείνα για νίκη και για κατάκτηση τίτλων. Όταν ένας αθλητής το χάσει αυτό, ο χρόνος του τελειώνει. Προσωπικά έχω την ίδια πείνα που είχα όταν ξεκίνησα να παίζω και οι στόχοι μου παραμένουν ίδιοι. Να κερδίζω με την ομάδα μου, στην προκειμένη τον ΠΑΟΚ, παιχνίδια και τίτλους».
Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο για τόσα πολλά χρόνια;
«Αν είσαι επαγγελματίας στη ζωή σου και έχεις πειθαρχία, δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο ΛεΜπρόν, ο Κριστιάνο, δεν διαφέρουν από εμάς, είναι απλά η πειθαρχία που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες. Όταν είσαι πειθαρχημένος και προσέχεις το σώμα σου μπορείς να παίζεις για πολλά περισσότερα χρόνια».
Κλείνοντας τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ που και αυτός από την πρώτη στιγμή σου έδειξε την συμπάθειά του
«Πιστέψτε σε εμάς μέχρι το τέλος. Θα παλέψουμε με την ψυχή μας για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη και όλοι μαζί να δώσουμε τα πάντα για να είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε στο τέλος».