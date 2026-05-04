Την συμφωνία με τον Αργύρη Ψάρρα ανακοίνωσε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου με τους «κυανόλευκους» να έχουν στον πάγκο τον πρώην τεχνικό του Πανιωνίου.

Από την στιγμή που αποφασίστηκε πως δεν θα συνεχίσει στον Φλοίσβο ο Κώστας Χριστοφιδέλης, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου κινήθηκε άμεσα για να συμφωνήσει με τον αντικαταστάτη του. Αυτός θα είναι ο Αργύρης Ψάρρας που μετά από χρόνια αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Φλοίσβου έχει ως εξής: «Ο Αργύρης Ψάρρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron

Το ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αργύρη Ψάρρα, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας.

Ο Έλληνας προπονητής γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1977 και έχει μακρά θητεία στο βόλεϊ, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.

Η προπονητική καριέρα του ξεκίνησε από τον Πανιώνιο την περίοδο 2012-2013 και το πρωτάθλημα της Β' εθνικής, στον οποίο και έμεινε έως την σεζόν 2016-2017, οδηγώντας τον σύλλογο στην Α2 Εθνική κατηγορία. Στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο των Εθνικού Πειραιώς (2017-2018) και ΠΑΟΚ (2018-2019), καθώς και του ΑΣ Κέρκη Σάμου (2019-2022), πριν επιστρέψει και πάλι στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης την σεζόν 2021-2022.

Η νέα σεζόν βρίσκει την ομάδα του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron να αγωνίζεται και πάλι στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε έως την επίτευξη της παραμονής της στην κατηγορία, η ανάθεση στον Έλληνα προπονητή των ηνίων του τμήματος αποδεικνύει την διάθεση των διοικούντων τον σύλλογο να στηρίξουν το πλάνο που υπάρχει. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το να συνεχίσει ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron να είναι ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει πολλά περισσότερα απ' όσα έχει επιτύχει σε αυτή την διετή παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Παράλληλα ζητούμενο είναι να διατηρηθεί περαιτέρω η βελτίωση και αναβάθμιση των τμημάτων υποδομής, η οποία έχει ξεκινήσει σταδιακά να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως στόχο να αναδείξει αθλητές στην ομάδα των ανδρών, μέσα από τα τμήματα αυτά. Και η έλευση του Αργύρη Ψάρρα εγγυάται ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν.

«Καινούργια πρόκληση για μένα η συμφωνία με τον Φλοίσβο»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος προπονητής της ομάδας, τόνισε: «Η συμφωνία με τον Φλοίσβο αποτελεί μία καινούρια πρόκληση για εμένα. Μετά από αρκετά χρόνια στην ομάδα του Πανιωνίου, το project που μου παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ομάδας μου κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι είδα ότι υπάρχουν προοπτικές. Υπάρχουν άνθρωποι στον σύλλογο που αγαπούν το άθλημα κι αυτό φάνηκε και από τη συνομιλία που είχαμε. Μία συνομιλία στην οποία - μεταξύ άλλων - τέθηκε και το πλάνο των αναπτυξιακών τμημάτων, το οποίο για μένα που είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, θεωρώ ότι είναι από τα βασικά σημεία και στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σύλλογο. Να υπάρχουν σε κάθε ομάδα τουλάχιστον δύο αθλητές που να προέρχονται από τις ακαδημίες, ή να είναι κάτω των 20 ετών. Είναι βέβαια δεδομένο ότι υπάρχει μία έλλειψη νεαρών αθλητών στα τμήματα των υποδομών, αλλά αυτό είναι ένα μέρος του project που θέλουμε να δημιουργήσουμε στον Φλοίσβο, να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με νέα παιδιά και να τα προωθήσουμε σταδιακά στην πρώτη ομάδα.

Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος για τη συνεργασία μας και φυσικά δεν κρύβω ότι ανυπομονώ για την έναρξη της σεζόν.».

Αργύρη Ψάρρα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron.

Καλή επιτυχία στην ομάδα μας!!!».