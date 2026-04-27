Ο Κώστας Χριστοφιδέλης αποτελεί παρελθόν από τον Φλοίσβοι με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή.

Οι δρόμοι του Φλοίσβου με τον Κώστα Χριστοφιδέλη χώρισαν με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου με ανακοίνωσή της να αναφέρεται στο διαζύγιο αυτό/ Αναλυτικά τόνισε τα εξής: «Με ανάμεικτα συναισθήματα λέμε "εις το επανιδείν" σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο και επαγγελματία προπονητή, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τον ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στο διάστημα των τεσσάρων μηνών που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας μας.

Παρά τις δυσκολίες και τους αρκετούς τραυματισμούς που κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχε την καθοδήγηση της ομάδας, οδήγησε τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron στην επίτευξη της παραμονής του στην Novibet Volley League. Αποτέλεσε έναν σημαντικό πυλώνα της ομάδας μας, προσφέροντας αμέτρητες ώρες δουλειάς, αφοσίωσης και πάθους για το άθλημα.

Η αρχικά εκπεφρασμένη επιθυμία της διοίκησης για επέκταση της συνεργασίας με τον Κώστα Χριστοφιδέλη, ωστόσο δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί. Ο λόγος είναι, διότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει διάσταση απόψεων στην απόδοση 3 κρίσιμων σημείων, του μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού, με συνέπεια πλέον να μην μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη και περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Κώστα Χριστοφιδέλη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο πρόεδρος του ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron

Γιώργος Σαραντής

Ο πρόεδρος του ΤΑΑ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

Νίκος Ρένεσης».