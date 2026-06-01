Στην Ελλάδα αλλά για λογαριασμό του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου μένει ο Κέισι Σούτεν ο οποίος είχε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Μίλωνα.

Η μεταγραφική ενίσχυση του Φλοίσβου συνεχίζεται με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να ανακοινώνει την απόκτηση και του 32χρονου διαγώνιου, Στέισι Σούτεν. Ο Καναδός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις φέτος αγωνιζόμενος στον Μίλωνα και σίγουρα αποτελεί μια πολύ καλή κίνηση του Φλοίσβου που φυσικά έχει ως στόχο να μην μπει σε περιπέτειες όπως μπήκε φέτος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έχει ως εξής: «Έναρξη συνεργασίας με τον Casey Schouten

ΤΟ ΤΑΑ ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Casey Schouten. Ο Καναδός διαγώνιος (ημ. γέννησης 29/3/1994, ύψος 1,98μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Novibet Volley League 2026-2027.

Ο Casey Schouten είναι μέλος της εθνικής ομάδας του Καναδά. Την περίοδο 2025-2026 αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός της Novibet Volley League, τη σεζόν 2022-2023 είχε αναδειχθεί καλύτερος σέρβερ στην πρώτη του χρονιά με την VK Lvi Praha στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, οδηγώντας την ομάδα του και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ την περίοδο 2019-2020 είχε αναδειχθεί κορυφαίος επιθετικός με την Netzhoppers Solwo Königspark KW στο πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Το who is whο

Όνομα: Casey Schouten

Γεννήθηκε: 29/3/1994

Υπηκοότητα: Καναδάς

Ύψος: 1.98μ.

Θέση: Διαγώνιος

Προηγούμενες ομάδες:

2025-2026: Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

2024-2025: Centurions Narbonne (Γαλλία)

2022-2024: VK Lvi Praha (Τσεχία)

2020-2022: Jihostroj České Budějovice (Τσεχία)

2018-2020: Netzhoppers Solwo Königspark KW (Γερμανία)

2017-2018: Team Lakkapää (Φινλανδία)

2013-2017: University of Winnipeg Wesmen (Καναδάς)

Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου καλωσορίζει τον Casey Schouten στην οικογένεια του και του εύχεται μία καλή αγωνιστική σεζόν, γεμάτη επιτυχίες».