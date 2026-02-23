Ο ΟΦΗ πήρε σημαντικό τρίποντο επικρατώντας του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με 3-1 και συνεχίζει να κυνηγάει το θαύμα εισόδου στην τετράδα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Πραγματοποιώντας ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση, όπως έχει κάνει πολλές φορές φέτος, ο ΟΦΗ κατάφερε να περάσει από το Παλατάκι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 (22-25, 18-25, 25-19, 18-25) και συνεχίζει την μάχη εισόδου στην τετράδα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Οι Ηρακλειώτες με το τρίποντο αυτό έφτασαν τους 28 μειώνοντας στους 3 την διαφορά τους από τους Θεσσαλονικείς και στους 4 από τον Ολυμπιακό. Για να μπορέσουν να πετύχουν το θαύμα της τετράδας θα πρέπει να κερδίσουν τους Πειραιώτες την επόμενη αγωνιστική στο Ρέντη και είτε να περιμένουν ήττα του ΠΑΟΚ στον Φλοίσβο, είτε αν κάνουν το δύο στα δύο νικώντας και τον Φοίνικα εντός, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι.

Αν πάντως οι Κρητικοί δεν καταφέρουν να πάρουν το διπλό στο «Μελίνα Μερκούρη», η αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής ανάμεσα στους «ασπρόμαυρους» και τους ερυθρόλευκους» θα κρίνει την 3η θέση με τον 4ο να πέφτει πάνω στον Παναθηναϊκό (λογικά δεν χάνει την πρωτιά) με μειονέκτημα έδρας.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι άφησαν εκτός τον Ερνάντες για να ξεκουραστεί εν' όψει του προημιτελικού Κυπέλλου της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό στο Μετς, με τον Κοβάσεβιτς να είναι εξαιρετικός και ως διαγώνιος αλλά δεν έφτανε για να πάρει η ομάδα του το ματς, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Μίτιτς, Μιχαήλοβιτς, Μολίνα και Μάκινεν.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (22-25, 18-25, 25-19, 18-25)

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσους, 55 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 9 άσους, 45 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 7 (7/18 επ., 48% υπ. – 29% άριστες), Τόρες 18 (13/24 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 27% άριστες), Κόλεφ 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (0/1 επ., 1 άσος), Κοβάσεβιτς 27 (26/60 επ., 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 43% υπ. – 23% άριστες), Τακουρίδης, Καρασαββίδης (40% υπ. – 20% άριστες), Στεφανίδης, Μούχλιας 1 (0/2 επ., 1 άσος)

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 13 (8/19 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 36% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 6 (2/8 επ., 4 μπλοκ), Μολίνα 16 (15/26 επ., 1 άσος, 56% υπ. – 22% άριστες), Μιχαήλοβιτς 16 (13/26 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Σταθέλος 6 (2/5 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Μίτιτς 12 (5/6 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 27% υπ. – 9% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 60% υπ. – 60% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης

Το πρόγραμμα των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ολυμπιακός (3ος, 32β.): ΟΦΗ (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός)

ΠΑΟΚ (4ος, 31β.): Φλοίσβος (εκτός), Ολυμπιακός (εντός)

ΟΦΗ (5ος, 28β.): Ολυμπιακός (εκτός), Φοίνικας (εντός)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 38

2. Μίλων 37

3. Ολυμπιακός 32

4. ΠΑΟΚ 31

5. ΟΦΗ 28

6. Καλαμάτα ’80 17

7. Πανιώνιος 17

8. Κηφισιά 14

9. Φοίνικας 13

10. Φλοίσβος 12