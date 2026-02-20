Με μεγάλό πρωταγωνιστή τον Ματέι Μιχαϊλοβιτς ο ΟΦΗ νίκησε με 3-2 τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου στον αγώνα που άνοιξε την 16η αγωνιστική και ανέβηκε στους 25 βαθμούς.

Με MVP τον Μιχαϊλοβιτς ο ΟΦΗ νίκησε με 3-2 σετ τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου στον εναρκτήριο αγώνα της 16ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών. Έτσι ανέβηκε στους 25 βαθμούς κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την 5η θέση. Υπενθυμίζεται πως οι ομάδες που θα πάρουν τις θέσεις 5 έως 7 θα παίξουν μίνι πρωτάθλημα μεταφέροντας την βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στο +8 από τον Πανιώνιο που έχει 17 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο (την Κυριακή με την Καλαμάτα) και +10 από την Καλαμάτα. Η ομάδα της Κρήτης έχει ακόμα αγώνες με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και τον Φοίνικα στην Κρήτη.

Αντίθετα, ο Φλοίσβος είχε μικρή βαθμολογική συγκομιδή. Ανέβηκε στους 12 βαθμούς, ένα μπροστά από την Κηφισιά και -1 από τον Φοίνικα αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Φλοίσβος έχει ακόμα αγώνες με ΠΑΟΚ στο Φάληρο και Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Στο 1ο σετ ο ΟΦΗ προηγήθηκε 18-16 αλλά ο Φλοίσβος με τον Έγκλεσκαλνς έκανε σερί 5-0, προσπέρασε 18-21 και πήρε το σετ 23-25 με επίθεση Αρμενάκη. Στο 2ο σετ ο ΟΦΗ έκανε τη διαφορά με το σερβίς του Μολίνα, προηγήθηκε 11-5 και κράτησε το προβάδισμα σε όλο το σετ για το 25-22 και το 1-1 σετ.

Μεγάλες μάχες έγιναν στο 3ο σετ όπου οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, ο ΟΦΗ προηγήθηκε και 24-22 αλλά ο Φλοίσβος πάλι του πήρε τη μπουκιά από το στόμα με πρωταγωνιστή τον Βιλιμάνοβιτς ο οποίος με δύο προσωπικούς πόντους έκανε το 24-26 για το 1-2.

Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος, ενώ ο Φλοίσβος έβγαλε κούραση και έκανε λάθη. Το 16-16 έγινε 18-16 με τον Ρουμελιωτάκη και μετά με λάθη των παικτών του Φλοίσβου ο ΟΦΗ ξέφυγε 21-17, ενώ στο 22-20 ο Μιχαήλοβιτς με δύο άσσους και ένα λάθος των φιλοξενουμένων έκανε σερί 3-0 για το 25-20 και το 2-2 σετ.

Ο Μολίνα με άσσο και ο Μίτιτς έδωσαν προβάδισμα 9-7 στο τάι μπρέικ το οποίο ο ΟΦΗ αυτή τη φορά και το διατήρησε και το αξιοποίησε. Ο Μιχαήλοβιτς έκανε το 12-8 και ο Σταθέλος με άσσο τελείωσε τον αγώνα 15-11 για το 3-2 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 23-25

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-22

3ο σετ: 5-8, 16-15, 21-20, 24-26

4ο σετ: 6-8, 15-16, 21-17, 25-20

5ο σετ: 3-5, 10-9, 12-9, 15-11

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 10 άσσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11) σε 139'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 12 (11/30 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. - 22% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 12 (9/12 επ., 3 μπλοκ), Μολίνα 16 (13/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 79% υπ. - 46% άριστες), Μιχάλοβιτς 21 (14/31 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Σταθέλος 7 (5/5 επ., 2 άσσοι), Μίτιτς 2 (2 άσσοι) / Συναδινός (λ, 66% υπ. - 28% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Ρουμελιωτάκης 1 (1 μπλοκ), Καφαντάρης.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 14 (11/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 73% υπ. - 40% άριστες), Χαραλαμπίδης 10 (6/8 επ., 4 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 15 (13/33 επ., 2 άσσοι, 53% υπ. - 27% άριστες), Αρμενάκης 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 21 (20/41 επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ, 32% υπ. - 14% άριστες), Μελλές 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Καπετανίδης 6 (5/16 επ., 1 άσσος, 83% υπ. - 17% άριστες).

Πολυτιμότερος αθλητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Ματέι Μιχαϊλοβιτς. Την βράβευση έκανε ο Βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης είπε: «Ήταν πολύ σκληρή νίκη για μας κόντρα σε μια ομάδα που το έχω πει πολλές φορές, έχει πολύ δυνατούς αθλητές, με πρωταθλήματα και μεγάλο παλμαρέ. Στο πρώτο σετ μπλοκ άμυνα και πάνω στο φιλέ, ήταν πολύ δυνατοί. Είμαστε όμως πιο σταθερή σαν ομάδα, την έχουμε δημιουργήσει αυτή τη σταθερότητα πολλούς μήνες τώρα και μπορούμε και διαχειριζόμαστε τις δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, αλλά και τους παίκτες του Φλοίσβου. Δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και το 3-2, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Σε 9 μέρες δίνουμε τρία παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και μετά την Τετάρτη ένα παιχνίδι φωτιά για το Κύπελλο, που το θέλουμε πολύ, ενώ ακολουθεί αυτό με τον Ολυμπιακό. Εχουμε όμως αθλητές και αν είμαστε γεροί θα κάνουμε και καλά παιχνίδια».

Ο ακραίος του ΟΦΗ Γιάννης Ρουμελιωτάκης είπε: «Ήταν σημαντικό παιχνίδι και για τις δυο ομάδες. Ο Φλοίσβος μας πίεσε, αλλά και εμείς δεν τους αφήσαμε να ξεφύγουν. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν παιχνίδι υψηλού επιπέδου και το ευχαριστηθήκαμε και εμείς και ο κόσμος. Η 5η θέση και η Ευρώπη είναι ένα κίνητρο για μας. Για όλους τους παίκτες και για το σωματείο είναι τιμητικό και το διεκδικούμε».

O προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση μας και το αποτέλεσμα. Για άλλο ένα παιχνίδι, σκαρφιζόμαστε διάφορους τρόπους, ώστε να δημιουργούμε όλο και πιο δύσκολες καταστάσεις στους εαυτούς μας, είτε απο ατομικά λάθη, είτε απο λάθη τακτικής και συγκέντρωσης. Δυστυχώς, αυτό όταν παίζεις με ομάδες όπως ο ΟΦΗ, αυτό το πληρώνεις. Αυτό έγινε και σήμερα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει πλει-άουτ και αυτός είναι ο στόχος μας. Ηρθαμε εδώ για το κάτι παραπάνω. Ο ένας βαθμός δεν είναι αρκετός στην κατάσταση που είμαστε. Είμαστε καταδικασμένοι σε κάθε παιχνίδι να παλεύουμε για το μάξιμουμ των βαθμών. Σήμερα δεν τα καταφέραμε».

Volley League - 16η αγωνιστική

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Ηράκλειο Κρήτης, 17:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 16:45 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Δανιηλίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Κουτσούλας, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Πολάτος, Τουκτούκας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.



Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κώτσιας, Οσιπίδης, Γραμματεία: Ταλάρου.

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 19:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Κοσμάς, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ραβάνη.

Volley League – 13η αγωνιστική - Εξ΄αναβολής

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.