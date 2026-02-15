Μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο δείχνει το 3-0, ωστόσο ο Μίλωνας νίκησε στο Παλαιό Φάληρο τον Φλοίσβο με 3-0, ανέβηκε δεύτερος και συνεχίζει την μάχη για πρωτιά.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Μίλωνα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 (21-25, 22-25, 23-25) του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο και ανέβηκε στην 2η θέση με 34 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και δύο περισσότερους από τον τρίτο Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη έμεινε στους 11 βαθμούς και είναι στην τελευταία θέση μαζί με την Κηφισιά. Στα του αγώνα μπορεί όπως αναφέραμε οι φιλοξενούμενοι να επικράτησαν με 3-0, αλλά οι γηπεδούχοι το πάλεψαν και με το παραπάνω, ωστόσο η ψυχραιμία των «πράσινων» στο τέλος κάθε σετ, τους έδωσε και τη νίκη και το τρίποντο.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 3 άσους, 32 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 9 άσους, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 6 (3/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 11% υπ. – 11% άριστες), Μελλές 2 (0/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 12 (12/21 επ., 31% υπ. – 25% άριστες), Αρμενάκης 9 (4/4 επ., 5 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 11 (9/21 επ., 2 μπλοκ) / Σωνάκης (λ., 42% υπ. – 25% άριστες), Τσαρκάτογλου, Καπετανίδης 2 (2/5 επ., 22% υπ. – 11% άριστες)

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 5 (5 άσοι), Πετρέας 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Σάουτεν 14 (11/22 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμες 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/20 επ., 2 άσοι, 50% υπ. – 36% άριστες), Πολουγιάν 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. – 32% άριστες) / Βελούδης (λ., 73% υπ. – 18% άριστες), Μαντελίδης

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 13/2

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

Σάββατο 14/2

Ολυμπιακός – Κηφισιά 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

Κυριακή 15/2

Φλοίσβος – Μίλων 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα ’80 (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 37

2. Μίλων 34

3. Ολυμπιακός 32

4. ΠΑΟΚ 29

5. ΟΦΗ 23

6. Πανιώνιος 17

7. Καλαμάτα ’80 13

8. Φοίνικας Σύρου 12

9. Κηφισιά 11

10. Φλοίσβος 11

*Υπολείπεται το εξ αναβολής ΠΑΟΚ – ΟΦΗ