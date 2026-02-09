Με πρωταγωνιστή τον Ουκρανό Γιάντσουκ ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ και πήρε προβάδισμα για την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Έχοντας ως έναν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουκρανό Γιάντσουκ που αναδείχτηκε και MVP ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 σετ και με καθυστέρηση ενός γύρου πήρε ρεβάνς για το 1-3 στο Μετς που ισοδυναμεί με προβάδισμα πρώτης θέσης κανονικής περιόδου αλλά και πλεονέκτημα ισοβαθμίας με τους Νεοσμυρνιώτες. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν, με λίγα λάθη στα τελειώματα, πίεση στο σερβίς και δίδυμο Γιάντσουκ - Πρωτοψάλτη να σηκώνει την υποδοχή μαζί με τον Χανδρινό.

Τέσσερις στροφές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 34 βαθμούς, ο Μίλωνας έμεινε στους 31 ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με τον Δικέφαλο να έχει αγώνα λιγότερο (με τον ΟΦΗ). Στο 1ο σετ ο Μίλων προηγήθηκε 24-23 αλλά ο Παναθηναϊκός με Γκάσμαν και Νίλσεν ακολούθησε στις παρατάσεις και τελικά με δύο άσσους του Γιάντσουκ έκανε το 25-27 για το 0-1 σετ.

Στο 2ο σετ ο Παναθηναϊκός γύρισε από το 16-13 και με σερί 4-0 προσπέρασε 16-17 και απέκτησε διαφορά ασφαλείας για το 22-25. Μεγάλη μάχη έγινε στο 3ο σετ όπου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 20-22, αλλά ο Μίλων μπήκε στο ματς με τον Σχάουτεν, προσπέρασε 23-22, ενώ στο 28-26 δύο επιθέσεις του Νίλσεν και μία του Γκάσμαν μετά από ωραίες άμυνες έκαναν το 28-30 και το 0-3.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-27

2ο σετ: 8-6, 16-13, 19-21, 22-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 20-21, 28-30

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 22-25, 28-30) σε 87'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σχάουτεν 14 (12/21 επ., 2 άσσοι), Αγκάμεζ 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πολουγιάν 10 (9/20 επ., 1 άσσος, 41% υπ. - 18% άριστες) / Βελούδης (λ, 38% υπ. - 12% άριστες), Δοροβάτας (λ, 57% υπ. - 14% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 μπλοκ), Μαντελίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος) : Γκάσμαν 9 (6/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (9/19 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 27% υπ. - 14% άριστες), Νίλσεν 17 (11/24 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 6 (2/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 άσσος), Πρωτοψάλτης 9 (9/14 επ., 53% υπ. - 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 55% υπ. - 36% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης.

Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ αναδείχτηκε MVP της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Μίλωνα με 3-0. Την βράβευση έκανε ο Ρούλης Αγραπιδάκης.

Ο προπονητής του Μίλωνα Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερους άσσους, πήρε περισσότερους πόντους στο σερβίς που είναι και η δύναμη του. Εμείς ήμασταν καλοί σε όλα τα στοιχεία, εκτός του ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε πράγματα από το σερβίς μας. Το γήπεδο μας βοηθάει τον Παναθηναϊκό επειδή είναι χαμηλό και με τα χιλιόμετρα που σερβίρουν οι αθλητές του ήταν δύσκολο για εμάς να κρατήσουμε υποδοχή».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος τόνισε: «Ήταν ένας ωραίος δύσκολος και δυνατός αγώνας για τις δύο ομάδες. Κάθε ματς είναι διαφορετικό και έχει μία δική του δυναμική. Όλα τα ματς είναι διαφορετικά και δύσκολα».