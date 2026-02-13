Σημαντικό τρίποντο που τον φέρνει πολύ κοντά στο να τερματίσει στο τέλος της κανονικής περιόδου στην πρώτη θέση πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1.

Ακόμα πιο κοντά στο να τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μπορεί να δυσκολεύτηκαν, αλλά επικράτησαν με 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22), του ΟΦΗ φτάνοντας τους 37 βαθμούς με τον Μίλωνα να ακολουθεί με 31 αλλά και ένα ματς λιγότερο. Οι Ηρακλειώτες από την άλλη παρέμειναν στην 5η θέση με 23 βαθμούς.

Στα του αγώνα μετά από τα δύο πρώτα σετ τα οποία κέρδισαν από ένα οι δύο ομάδες με σχετική ευκολία, είδαμε ένα εξαερωτικό τρίτο. Εκεί οι δύο ομάδες πάλεψαν κυριολεκτικά ως το τέλος με τους γηπεδούχους να το παίρνουν επικρατώντας με 30-28.

Έχοντας και την ψυχολογία υπέρ τους οι «πράσινοι» έδειχναν πως θα πάρουν με άνεση και το τέταρτο καθώς απέκτησαν νωρίς μια διαφορά που έφτασε τους 3 πόντους (11-8 και 12-9). Οι Κρητικοί δεν παρέδωσαν τα όπλα και από το -4 (19-15) μείωσαν στον πόντο (19-18), ωστόσο οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία και με τον Νίλσεν έκαναν το 25-21 και το 3-1 παίρνοντας το τρίποντο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 15 άσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 6 άσους, 40 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσοι, 60% υπ. – 40% άριστες), Νίλσεν 13 (9/20 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Σπιρίτο 1 (1 άσος), Πρωτοψάλτης 15 (11/21 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ., 54% υπ. – 32% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Ανδρεόπουλος 1 (1/2 επ., 60% υπ. – 0% άριστες), Μανδηλάρης 2 (2/3 επ.)

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. – 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 24% υπ. – 12% άριστες), Μιχαήλοβιτς 20 (16/35 επ., 4 άσοι), Σταθέλος 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3 επ., 1 άσος) / Συναδινός (λ., 0% υπ. – 0% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 50% υπ. – 17% άριστες), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 13/2

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

Σάββατο 14/2

Ολυμπιακός – Κηφισιά (20:30)

Κυριακή 15/2

Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα ’80 (17:00)

Φλοίσβος – Μίλων (18:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 37

2. Μίλων 31

3. ΠΑΟΚ 29

4. Ολυμπιακός 29

5. ΟΦΗ 23

6. Πανιώνιος 17

7. Καλαμάτα ’80 13

8. Φοίνικας Σύρου 12

9. Κηφισιά 11

10. Φλοίσβος 11

*Υπολείπεται το εξ αναβολής ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αλλά και οι υπόλοιποι αγώνες της 15ης αγωνιστικής