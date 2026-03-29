Ανδρεόπουλος: «Εμείς βλέπουμε μπροστά ένα ακόμη ματς, ούτε κλείσιμο σειράς βλέπουμε ούτε τίποτα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος έκανε τις δηλώσεις του μετά το 3-2 της ομάδας του με τον Ολυμπιακό.

Ο κόουτς της ομάδας του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, στις τοποθετήσεις του μετά την επικράτηση της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (με 3-2 σετ) δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι βρεθήκαμε πίσω και το αίσθημα έγερνε υπέρ του αντιπάλου μας. Αλλά νομίζω ότι και η θέληση και η αλλαγή μας έδωσε μία φρεσκάδα, βρήκαμε έναν ρυθμό και κάναμε μία μεγάλη νίκη. Εμείς βλέπουμε μπροστά μας ένα ακόμη ματς, ούτε κλείσιμο σειράς βλέπουμε ούτε τίποτα. Θα προετοιμαστούμε και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός»

Από την άλλη ο διεθνής ακραίος του Παναθηναϊκού Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος αναδείχτηκε MVP της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 3-2 σετ στον 2ο ημιτελικό. Την απονομή έκανε ο Θέμης Καλπακτσόγλου.