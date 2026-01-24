H Kηφισιά νίκησε τον Πανιώνιο με 3-1 σετ κι έφερε νέα δεδομένα στη μάχη παραμονής στη Volley League.

Η Κηφισιά νίκησε με 3-1 σετ τον Πανιώνιο και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Volley League και τη δεύτερη εντός του 2026, που την ανέβασε στους 9 βαθμούς και στην 9η θέση της βαθμολογίας. Είναι ένα τρίποντο που βάζει «φωτιά» στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα βόλεϊ και εκτός από τον Φλοίσβο θέτει επίσης σε κίνδυνο τον Φοίνικα, την Καλαμάτα, αλλά και τον ίδιο τον Πανιώνιο, ο οποίος ωστόσο στη διαφορά των πόντων διατήρησε το πλεονέκτημα σε ισοβαθμόια με την Κηφισιά.



Στον Α' γύρο ο Πανιώνιο είχε νικήσει 3-1 και με πόντους 99-90 ενώ στο 3-1 της Κηφισιάς ο Πανιώνιος διατήρησε το προβάδισμα πόντων με 98-94. Ο Πανιώνιος διατηρήθηκε στην 6η θέση με 14 βαθμούς. Είναι εντυπωσιακό πως ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος της Κηφισιάς στις συνολικές στατιστικές κατηγορίες αλλά η Κηφισιά ήταν αυτή που είχε την ουσία μετά το 1-1 σετ όπου κρίθηκε το τρίποντο.

Πολυτιμότερος αθλητής ήταν ο Ρώσος διαγώνιος της Κηφισιάς Ευγκένι Μπάνοφ αλλά σπουδαία έμφανιση έκανε και ο Μπόρις Ματσιέι. Οι δύο αυτοί αθλητές με προσωπικές τους ενέργειες πήραν τους καθοριστικούς πόντους στο φινάλε του 3ου και του 4ου σετ που κρίθηκαν στις... παρατάσεις.

Στο 1ο σετ του αγώνα Κηφισιά και Πανιώνιος μπήκαν με μεγάλη ενέργεια και διάθεση προσφέροντας όμορφες φάσεις. Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μπίσετ και ο άσος του Μπάση έδωσαν μικρό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 8-10, με την Κηφισιά να ισοφαρίζει άμεσα 11-11 με μπλοκ του Ρανγκλέλ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανέκτησε τα ηνία 11-13 με άσο του Αντράντε, με την Κηφισιά να επιστρέφει και μάλιστα να προσπερνά 18-16 με επίθεση και διαδοχικά μπλοκ του Μπάνοφ, αλλά και άουτ επίθεση του Μπαρμπούνη. Η τρομερή αμυντική προσπάθεια των γηπεδούχων και το εξαιρετικό τελείωμα του Κωτσάκη έδωσε «αέρα» τριών όντων στην Κηφισιά 20-17. Οι γηπεδούχοι έφτασαν σε τριπλό σετ μπολ 24-21 με τον αλάνθαστο Μπάνοφ, για να το κλείσουν 25-22 με τον Κωτσάκη.

Με εντυπωσιακές φάσεις και από τις δύο πλευρές άρχισε το 2ο σετ του αγώνα. Ο άσος του Τιελ , η πάιπ του Μπαρμπούνη και η κόντρα του Μπούσα έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 5-9. Ο Πανιώνιος συνέχισε να είναι καλύτερος πάνω στο φιλέ και στην καλύτερη φάση του αγώνα έφτασε σε νταμπλ σκορ 6-12. Η Κηφισιά δεν μπόρεσε να απειλήσει με το σερβίς της, ο Πανιώνιος διεύρυνε το προβάδισμα 12-22 με διαδοχικούς πόντους και πήρε το σετ 14-25 με άσο του Μπάση.

Στο 3ο σετ η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της και με τον Μπάνοφ προηγήθηκε 7-5, με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν σερί 0-3 και να προσπερνιύν 7-8 με μπλοκ των Μπούσα και Μπάση. Η τρομερή άμυνα του Μπάνοφ και το τελείωμα του Κωτσάκη έφεραν τους γηπεδούχους στο 9-8. Ο Πανιώνιος προσπέρασε ξανά όμως ο Μπάνοφ και Φράγκος διαμόρφωσαν το 15-13.

Το σετ συνέχισε να προσφέρει συγκινήσεις με τον Πανιώνιο να κάνει το 17-18 με άσο του Παλέντζα και λίγο αργότερα μπλοκ του Μπούσα. Το θρίλερ συνεχίστηκε με τις εναλλαγές στο προβάδισμα να είναι συνεχείς. Το εντυπωσιακό μπλοκ του Φράγκου στον Μπούσα διαμόφωσε το 22-21 και έφτασε σε σετ μπολ 24-23 με πλασέ του έμπειρου ακραίου. Τελικά η Κηφισιά κατέκτησε το σετ 27-25 με μπλοκ του Μπόρις στην 3η της ευκαιρία.

Συναρπαστικό ήταν και το 4ο σετ του αγώνα με τον Πανιώνιο να προηγείται 0-3 και την Κηφισιά να κάνει την ανατροπή 10-9 με τους Μπάνοφ και Μπόρις. Ο Πανιώνιος με αντεπίθεση προσπέρασε 12-14 με τον Μπίσετ. Η μάχη συνεχίστηκε με την Κηφισιά να ισοφαρίζει 18-18 με μπλοκ του Μπάνοφ. Μάλιστα μετά από άουτ επίθεση του Μπίσετ η=οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 19-18. Ο Πανιώνιος απάντησε με δικό του μπλοκ για το 19-20. Και πάλι όμως οι γηπεδούχοι με κόντρα του Φράγκου και στη συνέχεια του Μπάνοφ προσπερασαν 22-20. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 22-22. Η Κηφισιά με τον Στάνκοφ να κερδίζει μάχη πάνω στο φιλέ έφτασε σε ματς μπολ 24-23, με τον Μπαρμπούνη να το σβήνει.

Η Κηφισιά τελικά με άσο του Μπόρις πήρε το παιχνίδι 28-26 στην 4η ευκαρία της.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Οσιπίδης, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καπελλάκη.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 14-16, 21-18, 25-22

2ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 14-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 20-21, 27-25

4ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 28-26

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π. Κηφισιάς προήλθαν: 3 άσσοι, 57 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. προήλθαν: 8 άσσοι, 53 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26) σε 124΄.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10π. (10/19επ., 62%υπ, 46%αρ.), Μπάνοφ 31 (27/38επ., 4 μπλοκ), Στάνκοφ 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (6/10επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 8 (7/24επ., 1 μπλοκ, 55%υπ., 19%αρ.), Μπόρις Ματσιέι 11 (6/9επ., 3 μπλοκ, 2 άσσοι) / Φωλιάς (λ. – 62%υπ., 23%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος, Σπυριούνης 1 (1 άσσος), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 26π. (24/42επ., 2 μπλοκ), Τιέλ 1 (1 άσσος), Μπίσετ 9 (5/8επ., 4 μπλοκ), Αντράντε 11 (9/20επ., 1 μπλοκ, 44%υπ., 20%αρ., 1 άσσος), Μπαρμπούνης 12 (10/21επ., 2 άσσοι, 53%υπ., 26%αρ.), Μπάσης 8 (4/7επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι) / Γκούζντα (λ. – 62%υπ., 27%αρ.), Δρογκάρης 1 (1/1επ.), Παλέντζας 1 (1 άσσος), Χατζηνικολάου, Ντανίλ.