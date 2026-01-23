Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Αθηνάς Παπαφωτίου

Οι επιλογές της Αθηνάς Παπαφωτίου στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet...

Περίπου δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και οι διαδικτυακές κάλπες του Gazzetta παραμένουν ανοιχτές και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Η πρώην αρχηγός του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού και πασαδόρος, Αθηνά Παπαφωτίου, έδωσε τις δικές της ψήφους για του κορυφαίους της χρονιάς. Η ίδια, μάλιστα, αιτιολόγησε και την κάθε ψήφο της.

Όσον αφορά τους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς σε άνδρες και γυναίκες επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο και την Μαρία Πρεβολαράκη αντίστοιχα. Για τον Έλληνα κωπηλάτη τόνισε πως ανέδειξε το άθλημά του κόντρα σε ένα σύστημα που συχνά παραγκωνίζει τα μη εμπορικά αθλήματα, ενώ για την «Κυρία» της πάλης υπογράμμισε πως η πράξη της να διαθέσει το πριμ της για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό στη νέα γενιά παλαιστών ήταν πολύ σημαντική.

Για τις ομάδες της χρονιάς, η Αθηνά Παπαφωτίου ξεχώρισε το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού και την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών. Για τους «πράσινους» ξεκαθάρισε πως το επίτευγμά τους το έζησε από κοντά και μοιράστηκε το συναίσθημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Από την άλλη, χαρακτήρισε τη «γαλανόλευκη» ως την πιο επάξια εκπρόσωπο της χώρας μας σε ομαδικό άθλημα.

Στην κατηγορία των προπονητών η Ελληνίδα ψήφισε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη στάση του σε στιγμές κρίσεις και για τις ελπίδες που μάς έχει αναπτερώσει για ανάκαμψη του ποδοσφαίρου.

Οι επιλογές της Αθηνάς Παπαφωτίου

Αθλητής της Χρονιάς: Στέφανος Ντούσκος

Αθλήτριας της Χρονιάς: Μαρία Πρεβολαράκη

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Παναθηναϊκός Βόλεϊ

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Χαράλαμπος Ταϊγανίδης

Rising Star - Άνδρας: Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης

Rising Star - Γυναίκα: Ερμιόνη Γκίκα