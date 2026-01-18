Στάση Ηράκλειο για τον Μίλωνα με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα μετά από 10 συνεχόμενες ήττες να γνωρίζει την πρώτη της ήττα χάνοντας από τον εξαιρετικό ΟΦΗ με 3-0.

Έχοντας πετύχει 10 νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια, ο Μίλωνας πήγε στο Ηράκλειο με στόχο φυσικά να συνεχίσει το εξαιρετικό του σερί. Ένα σερί όμως που κατάφερε να σπάσει ο φοβερός ΟΦΗ με την ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη να επικρατεί με 3-0 (27-25, 25-22, 25-23). Με το τρίποντο αυτό οι Κρητικοί έφτασαν τους 18, έμειναν στην 5η θέση και μείωσαν την διαφορά τους από τον τέταρτο Ολυμπιακό μόλις στους 2. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης από την πλευρά τους παρέμειναν στην κορυφή με 28, με τον Παναθηναϊκό να είναι έναν βαθμό πίσω τους.

Στα του αγώνα σίγουρα το 3-0 ξεγελά πολλούς καθώς και τα τρία σετ κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν νωρίς ένα προβάδισμα τριών πόντων (6-3) που έγινε 4 (11-7). Στο σημείο εκείνο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο (11-10) και μετά να πάρουν και το προβάδισμα με 13-18 δείχνοντας πως θα έκαναν και με ευκολία το 0-1. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν άλλη γνώμη και στο 18-23 έκαναν την επική ανατροπή. Για την ακρίβεια στο 20-24, όταν αρχικά με ένα 5-0 προηγήθηκαν και μετά πήραν και το σετ με 27-25.

Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι παρά την κακή τους ψυχολογία για το πως έχασαν το πρώτο, ξεκίνησαν καλύτερα και έκαναν το 3-7, με τους Κρητικούς να αντιδρούν με την σειρά τους και να μειώνουν στον πόντο (9-10). Στο 10-12 μάλιστα έκαναν ακόμα ένα μεγάλο σερί και προηγήθηκαν με 14-12, μια διαφορά που την έφτασαν και στους 4 (19-15). Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει και πάλι χωρίς να τα καταφέρει με το 25-22 να κάνει το 2-0 για τον ΟΦΗ.

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε το ματς σετ, οι γηπεδούχοι έχοντας υπέρ τους την ψυχολογία μετά το 2-0, μπήκαν εντυπωσιακά και έφτασαν να προηγηθούν με 9-2 δείχνοντας πανέτοιμοι για να κάνουν το 3-0 και να πάρουν ένα σημαντικό τρίποντο. Οι γηπεδούχοι κράτησαν την μεγάλη ευκαιρία μέχρι και το 23-17 με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 23-20 και στο 24-20 να κάνουν το 24-23, αλλά ο Μαντελίδης με λάθος σερβίς έκανε το 25-23 και το 3-0 για τον ΟΦΗ.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 10 άσους, 31 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 12 άσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 9 (6/13 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Μολίνα 12 (8/21 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες), Μιχαήλοβιτς 16 (10/20 επ., 6 άσοι), Βαϊόπουλος 9 (4/8 επ., 5 μπλοκ), Σταθέλος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 6 (2/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 48% υπ. – 24% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 3 (3/5 επ.), Χερ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πετρέας 9 (7/7 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 18 (10/29 επ., 8 άσοι), Νανόπουλος 10 (7/12 επ., 3 άσοι, 32% υπ. – 5% άριστες), Πολουγιάν 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 25% άριστες) / Βελούδης (λ., 44% υπ. – 6% άριστες), Μαντελίδης 4 (3/5 επ., 1 άσος, 38% υπ. – 25% άριστες)

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 16/1

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22)

Σάββατο 17/1

Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)

Κυριακή 18/1

ΟΦΗ – Μίλων 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

Δευτέρα 19/1

Φλοίσβος – Καλαμάτα ’80 (20:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 28

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΠΑΟΚ 23

4. Ολυμπιακός 20

5. ΟΦΗ 18

6. Πανιώνιος 14

7. Καλαμάτα ’80 12

8. Φοίνικας Σύρου 10

9. Κηφισιά 6

10. Φλοίσβος 4