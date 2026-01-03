Ο Μίλωνας πέρασε και από το Ζηρίνειο επικρατώντας με 3-0 της Κηφισιάς, κράτησε το αήττητο και αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα.

Με τον τρόπο που τελείωσε το 2025, ξεκίνησε για τον Μίλωνα το 2026, δηλαδή με νίκη. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης επικράτησαν στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Κηφισιάς με 3-0 (25-27, 21-25, 19-25), διατήρησαν το αήττητο και αναδείχθηκαν και άτυποι πρωταθλητές χειμώνα, φτάνοντας τους 25 βαθμούς, με τους ηττημένους να μένουν στους 3.

Ο αγώνας στο «Ζηρίνειο» ήταν ντέρμπι στο πρώτο σετ, με τον Μίλωνα να το κερδίζει στις λεπτομέρειες. Στα επόμενα δύο όμως οι φιλοξενούμενοι δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο φτάνοντας έτσι στην εύκολη νίκη και εύκολο τρίποντο.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 21-25, 19-25)

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 19-21, 25-27

2ο σετ: 8-7, 13-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 12-21, 19-25

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 4 άσσους, 34 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 13 (10/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 6 (3/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 17% υπ. – 0% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Φράγκος 7 (7/12 επ., 36% υπ. – 12% άριστες), Μπόρις 4 (4/6 επ.) / Φωλιάς (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κωτσάκης 5 (5/6 επ., 50% υπ. – 38% άριστες), Μπαρνατκτζιάν, Παπαδόπουλος, Παπαγγελόπουλος 1 (1 άσσος).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πετρέας 10 (5/8 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 12 (12/24 επ.), Αγκάμεζ 9 (5/10 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νανόπουλος 14 (10/16 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 30% υπ. – 11% άριστες), Πολουγιάν 14 (12/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 10% άριστες) / Βελούδης (λ, 57% υπ. – 36% άριστες), Δοροβάτας (λ), Χάκας.