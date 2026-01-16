Ο ΠΑΟΚ παίζοντας χωρίς τον Ούρος Κοβάσεβιτς επικράτησαν με 3-1 της Κηφισιάς παίρνοντας ακόμα ένα τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Μόνος στην 3η θέση είναι πλέον ο ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να εκμεταλλεύονται την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι και επικρατώντας με την σειρά τους με 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22) της Κηφισιάς να φτάνουν στους 23 βαθμούς, αφήνοντας τους Πειραιώτες στους 20. Η ομάδα των Βορείων Προαστείων από την πλευρά της πάλεψε και με το παραπάνω αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω από το ματς αυτό, μένοντας στους 6 βαθμούς και την προτελευταία θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι προτίμησαν να ξεκουράσουν τον Ούρος Κοβάσεβιτς δίνοντας την θέση του ξένου ακραίου στον Τόρρες, μπορεί να δυσκολεύτηκαν στα δύο από τα τέσσερα σετ, αλλά σημασία στην προκειμένη περίπτωση έχει η νίκη και το τρίποντο.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22) σε 96΄

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 11π. (8/11επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 10 (10/20επ., 80%υπ., 40%αρ.), Τόρρες 11 (10/20επ., 80%υπ., 40%αρ.), Κόλεφ 16 (11/15επ., 1 μπλοκ, 4 άσσοι), Γαλιώτος 2 (2/3επ.), Ερνάντεζ 19 (18/32επ., 1 άσσος) / Μιχελάκης (λ. – 65%υπ., 41%αρ.), Τακουρίδης, Μούχλιας.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 12π. (12/16επ., 54%υπ., 15%αρ.), Μπάνοφ 15 (12/28επ., 3 μπλοκ), Στάνκοφ 1 (1/3επ.), Ρανγκέλ 6 (4/8επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 1 (1/8επ., 80%αρ.), Μπόρις Ματσιέι 10 (8/11επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Φωλιάς (λ. – 44%υπ., 11%αρ.), Μπαρντακτζιαν, Παπαδόπουλος, Σπυριούνης 10 (10/15επ., 53%υπ., 32%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος.